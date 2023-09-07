特鲁多：加拿大与中国没有“和解”空间

加拿大总理特鲁多说，由于中方强硬的外交政策，加拿大与中国没有“和解”（rapprochement）的空间。

彭博社报道，特鲁多星期四（9月7日）在新加坡接受该社采访时说：“中国在过去几年里做出的决定增加了两国交往的难度——不仅是加拿大，其他国家也是如此。”

特鲁多坦言，他在2015年上台时曾希望与中国达成自由贸易协定。但两国关系在2018年转为敌对。当时加拿大应美国引渡要求逮捕了中国通讯巨头华为的高管孟晚舟，而中方之后拘留了两名加拿大人，并对加拿大的一些食品出口实施禁运。

特鲁多说，过去几年充满挑战，“两名加拿大人出于政治原因被任意拘留，给两国关系带来了真正的寒意。”但他也强调，中国是“世界上最重要的经济体之一，任何人都不能忽视它”。他指出，加中两国关系现在“可能是稳定的”，但仍有很大的改善空间。

特鲁多说，两国关系目前并没有恶化，但在上述加国公民被拘事件发生后，加中关系也并未像希望中那样得到改善。

此外，特鲁多政府一直被指对中国干预加拿大联邦选举的证据处理不当或无视，这些指控促使两国今年5月发生重大外交摩擦，互相驱逐了外交官。特鲁多在星期四的采访中说，他的公共安全部长将于当天晚些时候宣布对中国干预选举事件进行公开调查。

特鲁多还表示，加当局正在推进与美国和澳大利亚类似的外国代理人登记制度，但政府因历史上曾滥用此类工具而对此事持谨慎态度。

不过，特鲁多也强调，加拿大必须在某些领域与中国接触，包括气候变化问题。