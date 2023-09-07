研究：丰盛早餐或有助于老年人更快适应时差

一项研究称，在最终目的地所在时区吃一顿丰盛的早餐，可能有助于老年人更快适应时差。前一晚避免深夜进食也可能起到一定作用。

《华盛顿邮报》报道，美国西北大学和圣达菲研究所的研究人员星期二（9月5日）发表的一项研究指出，拥有固定的进餐时间表，或者吃一顿丰盛的早餐，有利于重置生物钟。

时差反应（Jet Lag）是昼夜节律（生物钟）失调的一种症状，当人体生物钟与外界环境的昼夜规律不一致时，就会出现时差反应。

时差通常对老年人的影响更大。人类大脑中的24小时生物钟以及几乎每个组织和器官中的外周时钟网络，驱动着身体的各项功能。它们会对光线照射、食物和身体活动等一系列线索做出反应。

该研究建立了一个数学模型，来模拟长途旅行中衰老对昼夜节律的潜在影响。模拟发现，一个人的生物钟可能需要五天时间来适应向西飞行的六小时时差，而向东飞行则需要六天适应时间。对于老年人，则可能分别需要六天和七天。

研究人员说，随着年龄的增长，人们的昼夜节律钟网络更容易发生错位，但目前还不清楚发生这种情况的原因。部分原因可能是随着时间的推移，人们的眼睛晶状体会变黄，从而影响对光线和亮度变化的感知。

研究团队提醒，随着人类年龄的增长，生物钟适应新环境的能力会下降，这一结果需要在临床试验中得到证实。