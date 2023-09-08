美国沙特阿联酋和印度 拟以铁路港口连接中东和印度

两名掌握第一手资料的消息人士星期四（9月7日）向美国新闻网站Axios披露，美国总统拜登及印度、沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国领导人，希望在二十国集团（G20）峰会期间宣布一项重大的联合基础设施协议。

这项联合基础设施项目计划通过铁路系统连接波斯湾阿拉伯国家，并通过中东的港口航道连接到印度。

参与项目讨论的一名美国官员说，关于连接中东地区铁路及港口项目的宣布仍在磋商中，尚未敲定。此项目预计将成为拜登在G20峰会提出的关键成果之一。

这是美国政府希望在中东推动的关键举措之一，以应对中国在中东地区日益上升的影响力。中东地区为中国“一带一路”的重要节点。

为期两天的G20峰会，星期六（9日）在印度新德里开幕。

白宫拒绝对报道置评。根据白宫早前公布的拜登日程，他将参加星期六举行的“全球基础设施和投资伙伴关系”活动。

Axios同日早前报道，美国、沙特、阿拉伯联合酋长国和印度的国家安全顾问，预计将在星期天举行会议。

报道引述两名美国官员说，新倡议是在I2U2论坛上提出的，并已为此讨论了18个月。I2U2论坛的与会国家包括美国、以色列、阿联酋和印度。

I2U2论坛成立于2021年底，旨在讨论中东战略基础设施项目。

以色列在去年的I2U2会议上提出了通过铁路连接中东地区的想法。直接参与早期讨论的一名以色列前高级官员告诉Axios，“没有人大声说出来，但这个项目打从第一天开始，就与中国有关”。

这名以色列前官员还说，其中一个想法是借助印度在这类大型基础设施项目方面的专业知识。

印度、阿联酋和沙特驻华盛顿大使馆没有回应置评请求。