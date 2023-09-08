特朗普任内前贸易顾问纳瓦罗 藐视国会罪名成立

美国前总统特朗普任内的贸易顾问纳瓦罗，因无视众议院国会骚乱特别调查委员会对他发出的传票，星期四（9月7日）被一联邦陪审团裁定藐视国会罪名成立。

路透社报道，共和党籍的纳瓦罗（Peter Navarro），被指拒绝就2021年1月6日国会骚乱调查出庭作证，以及向民主党领导的众议院调查委员会移交相关文件。

由12名成员组成的联邦陪审团，星期四（9月7日）经过约五小时的审议，以两项藐视国会罪名裁定纳瓦罗有罪。陪审团宣布裁决后，纳瓦罗并没有什么明显表情，他的律师说，他要提出上诉。

纳瓦罗在对华政策上属于鹰派，在特朗普担任总统期间，他在贸易问题方面向特朗普提供建议，也曾是冠病特别工作组成员。

纳瓦罗在审讯前说，他不必遵守国会的传票，因为特朗普援引了一项行政特权，这是一项保护行政部门记录和通信不被披露的法律原则。但美国地区法官梅塔（Amit Mehta）说，纳瓦罗不能以此作为辩护理由，他并没有提供证明特朗普正式援引行政特权的证据。

裁决公布后，纳瓦罗在法院外对记者说：“当梅塔法官裁定我不能在本案中以行政特权作为辩护时，就等于宣判死刑。”

藐视国会罪可被判处监禁30天到一年，以及最高罚款10万美元（约13万6200新元）。法庭定明年1月12日宣布对纳瓦罗的量刑。

纳瓦罗是第二名因藐视国会被定罪的特朗普核心成员。曾担任特朗普首席策略师的班农（Steve Bannon），去年同样因藐视国会罪被判处监禁四个月和罚款6500美元。班农正在提出上诉。