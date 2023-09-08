中国可能对iPhone下使用禁令 苹果市值蒸发2000亿美元

中国计划将iPhone的使用禁令扩大到政府支持的机构和国有企业，导致科技巨头苹果公司的股价星期四（9月7日）连续第二天下挫。在短短的两个交易日内市值就蒸发将近2000亿美元。

在这两个交易日里，苹果股价下跌总共下跌了6.4％，创下该股在过去一个月以来幅度最大的两天跌幅。苹果公司也是美国主要股指的最大指数成员股，因此它的股价下跌也连带造成股市广泛的抛售。

虽然中国经济近日受到房地产市场危机的影响，从大宗商品到一般的消费电子产品的各种需求也逐日疲弱，但是中国市场仍是苹果公司最大的海外市场，也是它的全球生产基地所在。再加上这阵子美国国债收益率不断上升，使到许多投资者都担心美联储不得不加大对抗通胀的力度，苹果股价的走势也因此疲弱不堪。

这次中国发出对iPhone的使用禁令，除了打击到苹果公司之外，投资者也纷纷抛售晶片、大型科技公司的股票，那些在美国上市的中国股票也未能幸免。

Wedbush Securities分析师艾夫斯认为：“iPhone禁令的影响被夸大了”，他预计未来12个月在中国销售的约4500万台iPhone当中，受影响的iPhone应该不到50万台。（法新社）

彭博社报道引述OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“市场现在是因为一个坏的苹果公司毁掉了一批大型科技股。” 莫亚还说，“苹果公司的增长是非常依赖中国的。如果北京加大打击力度，这可能会给其他依赖中国的大型科技公司带来大问题。”

美国银行分析师莫汉（Wamsi Mohan）则说，鉴于华为技术有限公司最近推出了支5G的高端智能手机，因此推出这个“禁令的时机很耐人寻味”。

华为是在星期五（9月8日）推出了两款新智能手机，即可折叠手机Mate X5和Mate 60 Pro+智能手机。不少分析师公开评论，华为的新产品可能是华为卷土重来、与苹果正面竞争的第一步。美国是在2019年开始限制美国公司出口科技给华为，华为的智能手机业务因此也受到阻碍。

如果北京这次真的实施这个禁令，这种对iPhone史无前例的“封锁”，还会影响到其他几家依赖苹果公司的科技公司。因此许多苹果供应商股价在星期四均走低。例如：高通公司（Qualcomm）股价就在星期四下跌了7.2％；博通（Broadcom）、Skyworks Solutions和德州仪器（Texas Instruments）的股价也走低，跌幅在1.8％至7.4％之间。

然而，Wedbush Securities分析师艾夫斯（Daniel Ives）却认为：“iPhone禁令的影响被夸大了”，他预计未来12个月在中国销售的约4500万台iPhone当中，受影响的iPhone应该不到50万台。

苹果股价星期四闭市时报177.56美元，下跌5.35美元。