中国警告菲律宾船只进入仁爱礁 菲方谴责

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更新 / 2023年9月8日 6:05 PM
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发布 / 2023年9月8日 6:00 PM
中国和菲律宾在南中国海上的主权争端由来已久。8月22日，菲律宾海岸警卫队巡逻艇和补给船在前往阿云津礁执行任务时与中国海警对峙。（法新社）
中国和菲律宾在南中国海上的主权争端由来已久。8月22日，菲律宾海岸警卫队巡逻艇和补给船在前往阿云津礁执行任务时与中国海警对峙。（法新社）

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中国海警局星期五（9月8日）对菲律宾进入南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）海域的两艘补给船和两艘海岸警卫队巡逻艇发出警告并全程跟踪。菲律宾则谴责中国船只“非法”干扰菲方执行补给任务。

中国海警局官方微博“中国海警”星期五发布消息称，当天菲律宾两艘补给船和两艘巡逻艇未经中国政府允许，擅自进入南沙群岛仁爱礁邻近海域。

中国海警局称，已向菲律宾船只发出严厉警告和全程跟踪，并强调中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，坚决反对菲方向非法“坐滩”军舰运送违规建材。

同日，西菲律宾海国家特遣队说，对中国海警船和“民兵”船只持续在该海域进行非法、挑衅和破坏稳定的行为表示“强烈谴责”。

特遣队称，星期五上午，菲律宾海岸警卫队护送补给船前往阿云津礁执行任务，虽然取得成功，但中国海警船和中国海上民兵船只对菲律宾船只作出“骚扰、危险动作和挑衅行为”。

阿云津礁距离菲律宾西部巴拉望岛约200公里，距离中国海南岛逾1000公里。

菲律宾在1999年将马德雷山脉号登陆舰搁浅在阿云津礁，以此来强化对该片海域的主权声索。中国宣称拥有南中国海绝大部分岛礁的主权，曾多次要求菲律宾移走非法坐滩的马德雷山脉号。

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