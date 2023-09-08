中国警告菲律宾船只进入仁爱礁 菲方谴责

中国海警局星期五（9月8日）对菲律宾进入南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）海域的两艘补给船和两艘海岸警卫队巡逻艇发出警告并全程跟踪。菲律宾则谴责中国船只“非法”干扰菲方执行补给任务。

中国海警局官方微博“中国海警”星期五发布消息称，当天菲律宾两艘补给船和两艘巡逻艇未经中国政府允许，擅自进入南沙群岛仁爱礁邻近海域。

中国海警局称，已向菲律宾船只发出严厉警告和全程跟踪，并强调中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域“拥有无可争辩的主权”，坚决反对菲方向非法“坐滩”军舰运送违规建材。

同日，西菲律宾海国家特遣队说，对中国海警船和“民兵”船只持续在该海域进行非法、挑衅和破坏稳定的行为表示“强烈谴责”。

特遣队称，星期五上午，菲律宾海岸警卫队护送补给船前往阿云津礁执行任务，虽然取得成功，但中国海警船和中国海上民兵船只对菲律宾船只作出“骚扰、危险动作和挑衅行为”。

阿云津礁距离菲律宾西部巴拉望岛约200公里，距离中国海南岛逾1000公里。

菲律宾在1999年将马德雷山脉号登陆舰搁浅在阿云津礁，以此来强化对该片海域的主权声索。中国宣称拥有南中国海绝大部分岛礁的主权，曾多次要求菲律宾移走非法坐滩的马德雷山脉号。