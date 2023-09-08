周五美市盘前小幅走低 重点谈电子签名软件商DocuSign季度业绩

星期五（9月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月8日）延续之前的跌势，继续小幅走低。

晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.80点或0.06％，报4448.30点；纳斯达克100指数期货也退低12.30点或0.08％，报15246.20点；道琼斯指数期货下跌31.70点，报34469.00点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）下跌，苹果公司是指数的最大拖累。晶片股也因中国可能对iPhone发出使用禁令而遭到抛售。美国每星期申请失业救济的人数下降，也加剧了投资者对利率走势的担忧。

标准与普尔500指数隔夜下跌14.34点，闭市报4451.14点。重量级的道琼斯指数则起57.54点，闭市报34500.73点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.73％或112.92点，以15258.52点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是97亿6000万股，比过去20天的101亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

中国计划将iPhone使用禁令扩大到政府支持的机构和国有企业，导致科技巨头苹果公司股价隔夜连续第二天下挫，短短两个交易日内市值蒸发将近2000亿美元。苹果股价在今晚盘前回稳，微起0.16％，截稿时报177.85美元。

苹果公司股价隔夜连续第二天下挫，短短两个交易日内市值蒸发将近2000亿美元。（法新社）

电影院线AMC Entertainment的股价今晚盘前再跌1.85％，截稿时报7.97美元。AMC Entertainment在本星期三宣布计划按市价出售最多4000万股股票，导致该股股价在过去两个交易日里连续创新低。

视频游戏零售商游戏驿站（GameStop）的股价在今晚盘前下挫2.06％，截稿时报18.50美元。美国证券交易委员会（SEC）正在调查游戏驿站董事长科恩（Ryan Cohen）之前突然抛售家居产品零售商Bed Bath & Beyond股票的事项。

下文我们来看看电子签名软件商DocuSign的季度业绩。今晚盘前该股起1.60美元，截稿时报53.73美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、英伟达、Palantir Technologies和DocuSign。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

DocuSign董事会已授权在现有股票回购计划，再增添另外3亿美元。换言之，授权股票回购总额现在是5亿美元。（彭博社）

DocuSign Inc（纳斯达克证券交易所代码：DOCU）

在公司重组15个月之后，电子签名软件商DocuSign隔夜盘后不仅公布了超标的季度盈利，该公司高管还上调了对本财年的全年营业额预测，带动DocuSign股价在隔夜盘后上涨了4％。

根据DocuSign截至今年7月底的第二季业绩报告，集团的季度营业额从去年同期的6亿2220万美元，增至6亿8770万美元。集团的季度净利是740万美元，每股净利0.04美元，而去年同期则是亏损4510万美元，每股亏损0.22美元。调整后的盈利（不包括一次性费用和股票酬劳费用）是从去年同期的每股0.44美元升至每股0.72美元。

而FactSet之前搜集到的分析师平均预测，则是每股盈利0.66美分，营业额是6亿7760万美元。以这两个上下线业绩指标来看，DocuSign业绩表现出色。

另外，DocuSign高管们也将本财年的全年营业额上调至27亿3000万美元至27亿4000万美元，比之前预测的27亿1000万美元至27亿3000万美元高。市场分析师则预计，全年营业额是27亿2000万美元，每股盈利2.56美元。

DocuSign是在15个月前展开全面的公司重组行动。在经历了过去一年的两波裁员之后，DocuSign现在有6748名员工，比去年同期的8061名员工减少了16％。首席财务官格雷森（Blake Grayson）在业绩发布会说，DocuSign在可预见的未来应该是“没有重大计划”了。

DocuSign高管们也宣布，董事会已授权在现有的股票回购计划，再增添另外3亿美元。换言之，授权股票回购总额现在是5亿美元。在本季度里，该公司已经以约3000万美元回购了58万3000股股票。

在Tipranks的13名分析师中，有三名给予DocuSign股“买进”评级，七名给予“持守”评级，三名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是65.18美元。