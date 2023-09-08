韩国面临罢工潮威胁 汽车业工人要求加薪、延迟退休

韩国正面临越来越多的罢工威胁，工人们对薪资不满，对就业保障感到担忧。

彭博社报道，韩国主要汽车制造商也卷入了这股浪潮，现代汽车和起亚的工会打算发起罢工，以求提高工人最低工资并延长退休年龄。两家公司2022年都实现了创纪录的利润，工人们希望能提高自身权益。

钢铁生产商浦项制铁（Posco）也因工资待遇面临罢工威胁；铁路工人工会计划下周发起抵制活动，那将导致铁路系统面对大范围的混乱。

世宗大学工商管理学教授Kim Dae-jong称：“工人们正艰难应对通货膨胀，尤其是能源成本的上升，但政府在削减财政支出。”

现代汽车和起亚总计有约7万名工会员工，考虑到这一庞大规模及其与韩国金属工人工会的密切关系，这两家公司的罢工风波可能会对其他行业产生影响。

起亚工人在星期五（9月8日）11时至20时20分举行投票，决定是否罢工。至于工会成员为全国最多的现代汽车，如果工人要求得不到满足，现代汽车下周将面临为期两天的四小时局部罢工。

两家汽车制造商的员工呼吁资方将每月基本工资和奖金提高18万4900韩元（191新元），并将退休年龄从60岁提高到64岁。

据现代汽车工会代表透露，现代和起亚工厂工人的平均年薪为9000万韩元（9万2030新元）。这与韩国央行经济师的薪酬中位数相当。