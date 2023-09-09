美军参谋长：中国招揽美国北约空军提供培训 侵蚀美国安全

美国空军参谋长布朗告诫空军人员，对中国军事飞行员培训公司所提供的工作机会提高警惕。这是美国军方迄今为止，最明确承认中国以此招揽美国空军的做法。

彭博社报道，根据星期五（9月8日）在网上流传的一封信，布朗（Charles Brown）写信呼吁美军飞行员向上级报告他们或他们认识的飞行员，是否已被外国武装部队招募，或是外国武装部队的招募目标。

这封信的发出日期为9月5日。布朗在信中说，这些公司的招揽对象是美国和北约的受训空军人员，利用他们在中国境外为中国训练飞行员，“填补中国军事能力的空白”。

他说：“许多人接受了这些外国公司的合同，他们其实是在为外国空军提供训练，这正在侵蚀我们的国家安全。”

《华盛顿邮报》周五早前率先报道了布朗写给美国空军人员的这封信。

布朗也是总统拜登提名的美军参谋长联席会议主席。拜登5月25日提名布朗接替现任美军参谋长联席会议主席米利。米利将在9月底卸任。

如果最终参议院批准布朗的提名，他将成为第二位非裔美军参谋长联席会议主席，五角大楼将首次出现国防部长和美军参谋长联席会议主席均由非裔担任的情况。

此前有报道称，中国军方正在招募经验丰富的西方飞行员，以提高中国空军飞行员在航空母舰起降的能力，这可以在中美发生冲突时派上用场。美国随后于6月宣布，对招募美国飞行员为中国训练飞行员的实体实施出口限制。