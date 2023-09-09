多国政要向摩洛哥地震遇难者致哀慰问

摩洛哥发生致命强震，多国政要向遇难者致哀慰问，包括正在举行二十国集团（G20）领导人峰会的印度总理莫迪，还有表明愿意提供援助的法国总统马克龙等。

法新社报道，摩洛哥中部高阿特拉斯山（High Atlas）在星期五（9月8日）晚上11时11分 （新加坡时间星期六清晨6时11分）发生6.8级地震，造成至少820人死亡，672人受伤。

印度总理莫迪星期六（9日）在新德里举行的G20峰会开幕式上说：“我们祈祷所有伤员早日康复。在这个困难时刻，整个国际社会与摩洛哥同在，我们随时准备为他们提供一切可能的援助。”

法国总统马克龙在飞往新德里参加G20峰会时，在社媒平台X发文说：“摩洛哥发生可怕的地震，我们都感到悲痛欲绝。法国随时准备提供急救帮助。”法国外交部长科隆纳也发文对摩洛哥遇难者表示声援。

高阿特拉斯山发生强震，远在西班牙西南部的安达卢西亚地区（Andalusia）也有震感，当地紧急服务部门接到了20 多个电话，科尔多瓦（Cordoba）、塞维利亚（Seville）和马拉加（Malaga）等城市的民众都通报有震感。安达卢西亚政府发声明说，没有财产损失或人员受伤的报告。

西班牙看守首相桑切斯在社媒平台X发文说：“在这场可怕的地震之后，我向摩洛哥人民表示声援和支持。西班牙与这场悲剧的受害者及其家属同在。”西班牙外长阿尔瓦雷斯也对摩洛哥人民表示慰问。

意大利总理梅洛尼说：“意大利愿意在这一紧急情况下支持摩洛哥。”英国外长克莱弗利在社媒发文说，英国将尽其所能帮助摩洛哥。

欧盟委员会主席冯德莱恩对“遭受可怕地震的摩洛哥人民”表示同情。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，欧盟随时准备向摩洛哥提供“它所希望的援助”。

土耳其总统埃尔多安在在社媒平台X发文说：“在这个困难的时刻，我们将以各种方式支持我们的摩洛哥兄弟。”

俄罗斯总统普京在给穆罕默德六世的信息中说：“在俄罗斯，我们与友好的摩洛哥人民同甘共苦，共度难关”，并“对破坏性地震造成的悲惨后果表示诚挚慰问”。

乌克兰总统泽连斯基在社媒发文，向摩洛哥国王穆罕默德六世和所有摩洛哥人表示最深切的慰问。“祝愿伤者早日康复。在这一悲惨时刻，乌克兰与摩洛哥站在一起。”

以色列总理内坦亚胡的办公室发声明说，他指示所有政府机构和部队向摩洛哥人民提供一切必要的援助，包括准备派遣一个援助代表团。

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬下令架设一座空中桥梁，向摩洛哥运送重要救援物资。沙特阿拉伯和埃及也发声明表示慰问。