马国希盟以3514张多数票守住新邦二南

马来西亚新邦二南州席希盟诚信党候选人纳兹里以3514张多数票的优势，成功为诚信党与已故新邦二南州议员沙拉胡丁阿育守住该党在柔州唯一选区。

据《东方日报》报道，马国选举委员会星期六（9月9日）晚上9时10分左右正式宣布，新邦二南州席投票率达60.85%，废票率为74张，未返还选票为12张。委员会宣布，希盟候选人纳兹里夺得1万3844张选票，国盟候选人莫哈末马兹里雅取得1万零330张选票，独立候选人S.杰卡纳丹则仅获得311张选票。

新邦二南州席的选民总人数为4万488名。

尽管选前不断传出游子选票冷清以及投票率偏低，或导致希盟无法捍卫这一选区，选情告急的消息，但在希盟加持以及柔佛巫统强势助攻下，纳兹里以3514张多数票胜选，比希盟在柔佛州选的2399张多数票更多。

希盟尽管在邮寄选票初期以微差落后国盟，但在68个票箱陆续开出时，皆占据领先优势，这说明，柔佛巫统在当地助选有功，即便在投票率未超过70%的情况下，仍让纳兹里以绝对优势领先，

不过，开票结果显示，国盟在新邦二南的支持率也有所增加，说明巫统的选票仍有流失趋势。

新邦二南州席的前身为新加旺州选区，2018年选区重划时被被易名，第12届大选以及第13届大选中落入民联伊党手中，第14届大选由希盟诚信党纳入囊中，已故沙拉胡丁连任两届州议员。

这一议席于2018年的第14届全国大选中的投票率达85.4%，沙拉胡丁获51.9%的选票；在2022年3月份的柔佛州选中，该州席的投票率仅达53.4%，沙拉胡丁获40.94%或8749张选票，以2399张多数票捍卫议席。