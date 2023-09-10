强震已致2000多人死亡 摩洛哥设三天哀悼日

摩洛哥7.2级强震遇难人数攀升至2012人，另有2059人受伤。摩洛哥王室宣布了为期三天的国家哀悼日。

路透社报道，摩洛哥国家电视台星期天（9月10日）援引内政部的一份声明称，星期五（8日）深夜的7.2级强震已造成2012人死亡、2059人受伤，其中1404人伤势严重。

地震发生于8日晚上11时11分（新加坡时间9日早上6时11分），震中位于高阿特拉斯山脉的伊吉尔（Ighil）。强震发生约19分钟后又发生4.9级余震。

另据法新社报道，摩洛哥国王穆罕默德六世星期六（9日）在声明中宣布设三天国家哀悼日，其间全国公共场所下半旗志哀。

穆罕默德六世听取灾情汇报后，下令立即成立一个委员会，负责紧急部署灾后重建和援助工作，并妥善安置受灾民众，尤其是孤儿和弱势群体。此外，他也下令向有需要者提供食宿和所有其他基本需求，同时在中央银行设立特别账户，用于接受援助捐款。

这是摩洛哥自1960年以来伤亡最严重的地震。强震发生后，多国政要向遇难者致哀，并对摩洛哥人民表示慰问。

印度总理莫迪星期六在二十国集团（G20）新德里峰会开幕式上说，整个国际社会在这一艰难时刻与摩洛哥同在，各国随时准备提供一切可能的援助。

法国、西班牙、意大利、俄罗斯、土耳其、中国以及欧盟领导人也对摩洛哥地震受灾民众致以诚挚慰问。

红十字会与新月会国际联合会（IFRC）星期六说，摩洛哥致命强震的应对工作可能要持续数月甚至数年的时间。摩洛哥新月会的救援团队将提供紧急救助、心理辅助，以及参与转运伤员等工作。

IFRC强调，接下来的24至48小时是拯救生命的黄金时间，搜救工作不仅要寻找幸存者，也要确保已获救者得到妥善照顾。