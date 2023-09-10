涉为中国从事间谍活动 英议会研究员被捕

英国警方以间谍罪逮捕一名20多岁男子，英媒称他是英国议会的研究人员，疑为中国工作。

路透社引述英国《星期天泰晤士报》星期六（9月9日）报道，英国警方今年3月13日逮捕了两名男子，分别为30多岁和20多岁，他们涉嫌触犯《官方保密法》第一条。两人分别在英格兰牛津郡和苏格兰爱丁堡被捕。

上述20多岁男子据报为英国议会研究员，工作期间曾与执政保守党的议员有过接触。与他有联系的几位议员“掌握着机密或高度敏感的信息”，其中包括安全部长图根哈特（Tom Tugendhat），以及下议院外交委员会主席卡恩斯（Alicia Kearns）。

卡恩斯星期六在社交媒体平台X（原名推特）上称不会对此事发表评论，并强调应确保当局的任何工作不受影响。

据报道，图根哈特在去年9月担任英国安全部长之前，没有与该议会研究员有过任何接触。

报道称，该研究员是英国公民，曾从事与北京关系等国际政策方面的工作，早前还曾在中国工作。

《星期天泰晤士报》援引警方声明称，伦敦警局反恐部门仍在对相关情况进行调查。白厅消息人士说，这是中国采取的重大升级行动，他们以前从未见过这样的事。

唐宁街则拒绝对安全问题发表评论。

路透社称，如果有明确证据证实该研究员涉及间谍行为，这将是英国议会中涉及敌对国家最严重的安全漏洞之一。

英国情报机构军情五处（MI5）去年曾警告称，名为李贞驹（Christine Lee）的中国政府特工“代表中共从事政治干预活动，与英国议会成员接触”。

今年7月，英国下议院情报与安全委员会称，中国正“屡次且积极地”针对英国，而英国政府没有“资源、专业技能或知识”来应对这一问题。