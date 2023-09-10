拜登访越 预计美越关系将升级至战略伙伴关系

美国总统拜登参加二十国集团（G20）峰会后，于星期天（9月10日）访问越南，预计美越两国将提升双边关系至战略伙伴关系。

路透社报道，拜登将于星期天下午在河内会见越南共产党中央总书记阮富仲，两人之后将发表共同讲话。

拜登此次访问正值美越两国贸易和投资关系不断发展，以及中越在南中国海问题上的争端升温之际。此外，今年还是美越建立全面合作伙伴关系10周年。拜登政府希望提升美越双边关系至战略伙伴关系，甚至扩大为全面战略伙伴关系。

越通社星期六（9日）报道，美国前国防部长哈格尔说，拜登此次访越对巩固和加强两国双边关系具有重要意义，表明美当局希望与越南建立更紧密、更牢固的关系。

越驻美大使阮国勇称，自1995年美越关系正常化以来，历任美国总统都曾访问越南，拜登延续了这一良好的“传统”。

在中美关系持续紧张的背景下，美国寻求在亚太地区巩固力量，以抗衡中国在该地区的军事和外交影响力。

目前越南已与四个国家建立全面战略伙伴关系，即中国、俄罗斯、印度和韩国。华盛顿一直在推动美越关系升级，但由于美越靠拢可能刺激作为近邻的中国，越南须审慎应对中国的反应。

不过，也有学者指出，虽然大幅提升美越双边关系的风险很高，但越南领导人认为现在是这么做的最佳时机，因为他们判断中美关系“未来可能更糟”。

此外，路透社称，谷歌、英特尔和波音公司等龙头企业高管，预计将于星期一（11日）在河内会见越南科技企业高管和美国国务卿布林肯。这也凸显了越南作为美国科技公司“友商”目的地日益增长的重要性。