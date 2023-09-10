基辅遭32架无人机袭击 一人受伤

乌克兰军方说，俄罗斯于星期六（9月9日）夜间至凌晨发动32架无人机，其中大部分无人机以基辅地区为目标。

综合法新社和路透社报道，基辅军事负责人星期天（10日）说，乌防空部队击落了其中25架无人机，但并未说明其余七架的下落。

据当天早些时候的报道，基辅军事管理局局长波普科（Sergiy Popko）在Telegram发文称，乌克兰防空部队击落了20多架以基辅为目标的无人机，这些无人机“成群结队地从不同方向进入首都”。斯维亚托辛斯基（Sviatoshynskyi）和舍甫琴基夫斯基（Shevchenkivskyi）两区也有无人机碎片坠落，当局正在掌握伤亡情况，所有紧急服务人员都已赶赴现场。

坠落在舍甫琴基夫斯基区的无人机碎片导致一栋居民楼起火，随后被业主扑灭。此外，基辅的索夫基公园也因无人机碎片发生火灾。

根据基辅市长克利琴科在Telegram发布的消息，基辅市中心一名男子被坠击地面的无人机碎片诱发急性应激反应，医生已对他进行救治。

法新社记者称，当天听到了约10次爆炸声。乌克兰当局敦促民众继续留在防空洞内，躲避危险。

随着战争持续，俄乌双方无人机攻防不断。俄罗斯国防部星期天说，俄军队当天早些时候在克里米亚附近的黑海上空击落八架乌克兰无人机，并在蛇岛（Snake Island）东北部摧毁了三艘快艇，艇上载有乌克兰军事人员。

俄国防部并未说明击落无人机和快艇是否造成任何损失或人员伤亡。乌克兰方面则未立即发表评论。