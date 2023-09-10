尼日尔谴责法国在西非部署军队 以备军事干预

尼日尔军事政变领导人谴责法国在几个西非邻国集结部队、战争物资和装备，以便进行“军事干预”。

法新社星期天（9月10日）报道，尼日尔军政府发言人阿卜杜拉曼（Amadou Abdramane）说，法国继续在西非国家经济共同体（ECOWAS，西共体）的几个国家部署军队，“为侵略尼日尔做准备”。

阿布德拉马内称，法国已向科特迪瓦和贝宁部署了军用飞机、直升机和40辆装甲车，并在科特迪瓦、贝宁和塞内加尔卸载大量战争物资及装备。

法国是尼日尔的前殖民国。7月26日，尼日尔爆发军事政变并推翻亲法总统巴祖姆，尼法关系因此恶化，尼国国内反法情绪日渐高涨。

8月3日，尼日尔政变领导人宣布放弃与法国的多项军事合作协议。巴黎则拒绝承认尼日尔军政府政权，不认同推翻巴祖姆的军人是尼法合作协议的参与方。

法国在尼日尔驻扎了约1500名士兵，政变以来，大量尼日尔反法人士上街示威，并在首都尼亚美的法国军事基地外聚集，敦促法军撤离。

尼日尔日前还取消了法驻尼大使伊特（Sylvain Itte）的外交豁免权，下令警方将其驱逐出境。法方则谴责军政府无合法权力下达这样的命令。

不过，伊特星期一（4日）曾表示正在讨论法军“迅速”撤离的问题，但法国政府希望“与一个和我们有着很多共同点的国家保持合作”。他也说，在政变领导人宣布最长三年内让尼国恢复民主后，他“希望”法国能与西共体达成共识。

西共体此前表明，不希望尼日尔在讨论政权过渡期限和条件问题上，重蹈“马里、几内亚和布基纳法索的覆辙”。