俄乌问题分歧大 G20就共同宣言讨论到最后一刻

路透社援引匿名欧盟官员称，二十国集团（G20）领导人峰会期间，各国就共识宣言的讨论持续到最后一刻，在达成共识之前，俄乌战争是争议最大的问题。

本届G20首脑峰会召开前的几周，G20国家一直在努力寻求就乌克兰冲突达成共识。西方国家要求各国谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行为，俄罗斯则表示将拒绝任何不反映俄观点的决议。

与会各国于星期六（9月9日）通过了一份领导人联合声明，但文中并未直接点明俄乌战争问题，而是强调“所有国家”应“避免以武力相威胁或使用武力来谋求获取领土，侵犯任何国家的领土完整和主权或政治独立”。这与去年G20峇厘岛峰会达成的联合声明中明确直白的“战争”措辞有所不同。

宣言还呼吁落实黑海粮食外运协议，确保乌克兰和俄罗斯的粮食、食品和化肥安全流通。不过，这名欧盟官员说，俄罗斯对黑海粮食协议只字未提。

俄罗斯在多次批评黑海粮食协议中有关俄方的部分未能得到履行后，于7月宣布退出协议，目前土耳其和联合国方面都继续参与协调，以期协议能够恢复生效。

根据早前的报道，乌方对本次G20首脑联合声明感到不满，称声明文本并未明确提及俄罗斯对乌克兰的”侵略”。乌方对“那些试图在宣言中使用强硬措辞的伙伴”表示感谢，但“就俄对乌的侵略而言，G20没什么值得骄傲的”。

此外，今年的联合宣言在轮值主席国接棒问题上据称也存在分歧。英国《金融时报》（Financial Times）援引两名了解宣言起草过程的消息人士报道，中国外交官曾要求宣言中删除有关美国担任2026年轮值主席国的内容。

包括英国在内的西方国家反对中方的这一举动。宣言最终版本仍表明美国将在2026年担任G20轮值主席国。2024年的轮值主席国是巴西，南非将于2025年接棒。