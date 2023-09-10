赛沙迪：睦达不再支持团结政府

马来西亚民主阵线（MUDA，简称“睦达”）主席赛沙迪已经撤回对首相安华领导的团结政府的支持。这将让团结政府以一席之差失去国会三分二优势。

赛沙迪也是柔佛麻坡区国会议员。他星期天（9月10日）在脸书直播宣布，他已经撤回对首相安华领导的团结政府的支持。他强调，睦达不会加入国民联盟阵营而将成为国会第三势力。

睦达星期天发声明指出，赛沙迪已致函国会下议院议长佐哈里阿都，表明自己将成为反对党议员。不过，睦达不会加入国盟。赛沙迪将成为第三势力。

声明说，总检察署撤销巫统主席阿末扎希所有47项控状，这违反团结政府之前主张强力肃贪的立场。“团结政府的做法形同鼓励贪污文化。”

睦达也认为，团结政府去年大选前承诺的多项改革，上台后都以“团结政府刚上台不久”为理由而搁置了。团结政府这些做法也违背睦达的原则，睦达因此不再支持团结政府。

但睦达强调，一旦团结政府积极推动改革而需要国会三分二议员支持时，睦达仍将支持团结政府。

国会下议院星期一（11日）将复会。希盟诚信党埔莱国会选区候选人苏海占星期六（9日）成功当选后，团结政府原本能维持国会三分二优势的148席。但赛沙迪撤回支持后，团结政府在国会就剩147席，距离修宪门槛三分二多数还差一席。

总检察署星期一（4日）向吉隆坡高庭撤销巫统主席阿末扎希所有47项洗钱和贪污等控状后，高庭随即宣判阿末扎希无事省释。赛沙迪过后放话要总检察署解释为何这么做，否则他将撤回对团结政府的支持。

总检察署过后表明，当局只是暂停对阿末扎希的提控程序，并展开必要调查。接下来若有必要，当局将恢复提控阿末扎希。