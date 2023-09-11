一些游客仍留在摩洛哥 称地震无法阻止他们旅游

摩洛哥发生致命地震后，搜救队伍星期一（9月11日）继续与时间赛跑，努力搜索受困在倒塌建筑物底下的民众。往日人来人往的马拉喀什麦地那老城，几乎已变成一座死城。但一些游客星期天（10日）告诉法新社，他们还是要继续留在这座名列世界文化遗产名录的古城。

旅游业是这个北非国家的经济命脉，而马拉喀什是摩洛哥的旅游重镇。

上星期五（8日）深夜发生的毁灭性地震，至今已夺走超过2000条人命，人们担心冠病大流行期间旅游业蒙受重大打击的情况将再次发生。

然而一些游客并不急于离开。来自德国的35岁游客菲舍尔，在导游的带领下参观这座历史古城。他说：“我们不会让地震打乱我们的计划。目前当局并没有接到任何重大风险警告，所以我们决定继续我们的行程。”

不过，这个旅行团只有四名游客参加，其他游客已在地震发生后撤离。

另一名26岁游客胡贝尔说：“我们还在犹豫是否应该离开这里，但一切看起来相当安全。而且留下来，我们可以为摩洛哥人民提供小小的支持。”

这一小群游客只能站在巴伊亚宫（Bahia Palace）镶嵌精美的木门外，因为建于1860年代的这座历史建筑现已关闭。

9月10日，一小群游客聚集在马拉喀什的老城区。（法新社）

巴伊亚宫在地震中受到一些破坏，绿釉陶瓦碎落一地。附近建筑物的玫瑰色墙壁也出现锯齿状的裂缝，一些房屋成了一堆瓦砾。

但导游乌拉德向游客们保证，他们可以继续在这座近1000年历史的城市游览，“大部分行程不受影响”。

在不远处，正在向警察询问马拉喀什的景点是否仍对游客开放的三名意大利人，在树荫下喝着茶的一对夫妇，还有一名穿人字拖、戴草帽，在商店里看中一个皮包的女子，也决定继续留在马拉喀什。

截至星期天，摩洛哥国家电视台报道，地震死亡人数已升至2122人，另有2421人受伤。