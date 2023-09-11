新研究预测海平面上升将导致沿海栖息地退缩

一个国际科研团队近期利用一个冰河期留下的地质证据预测，如果全球平均气温上升超过一定水平，上一次冰河末期出现的海平面迅速上升以及由此导致的沿海栖息地面积大幅度缩减的情况可能重现。

新华社报道，美国拉特格斯大学等十几家机构的研究人员，分析了一万多年前上一个冰河期结束时沿海栖息地发生的变化，并预测了本世纪可能出现的海平面上升导致沿海栖息地发生的变化。

研究人员通过分析古代海岸线的海洋沉积物，认为当时海平面迅速上升主要是由于北半球冰盖融化。研究提到的升温幅度很关键，与《巴黎协定》直接相关，后者提出把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

研究认为，大多数潮汐沼泽也许能适应全球升温1.5摄氏度以内带来的海平面上升，但如果升温达到2摄氏度，估计有三分之二的潮汐沼泽很可能无法适应。

潮汐沼泽是被潮汐咸水周期性淹没、排干的沿海低洼地区，是地球生态系统中最脆弱的生态系统之一，但却保护着世界上许多海岸线，是海洋和陆地之间的“缓冲器”。

研究提供了来自地质历史的证据，表明如果不采取缓解措施，据目前的预测，潮汐沼泽将没有能力调整。在最糟糕的情况下，这些沿海栖息地受到海平面上升的影响，面积将会缩小甚至消失。

研究还预测，全球气温升高引发海平面上升，将导致潮汐沼泽、红树林、珊瑚礁和珊瑚岛等沿海生态系统不稳定并发生深刻变化。他们警告说，人类排放的每一吨二氧化碳都会加快全球海平面上升速度；海平面上升速度越快，对世界各地的潮汐沼泽、红树林和珊瑚礁的威胁就越大。

这篇论文已发表在英国《自然》杂志上。