IMF总裁：印度中东欧洲经济走廊不应排除任何国家

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，美国等多国领导人宣布将合作建立的印度—中东—欧洲经济走廊（简称IMEC），应本着全球经济一体化的精神，不应排除任何国家。

新建立的IMEC被视为不只是要遏制中国在中东地区的影响力，也旨在制衡中国的一带一路倡议。格奥尔基耶娃星期天（9月10日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说，如果各国希望贸易成为增长引擎，那就必须创造走廊和机会。重要的是，出发点必须是为所有人谋福利，且不应有排他性。她表明，鼓励所有国家本着一体化经济的精神相互合作。

美国、沙特阿拉伯、欧洲联盟、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、德国和意大利上星期六（9日）在新德里举行的二十国集团（G20）峰会期间签署谅解备忘录，承诺合作建设印度—中东—欧洲经济走廊。

美国白宫的声明说，IMEC的参与国将在未来60天内开会，制定行动计划与时间表。

根据备忘录，IMEC将由连接印度与阿拉伯湾的东部走廊，以及连接阿拉伯湾与欧洲的北部走廊组成。这个计划也包括一条补充现有海上和公路运输线的铁路干线，以提供可靠且具成本效益的跨境船运到铁路运输网络，便于货物和服务在印度、阿联酋、沙特、约旦、以色列，以及欧洲之间流通。

有分析指，这项雄心勃勃的计划是抗衡中国一带一路项目的举措，可能对南亚、中东与欧洲地缘政治局势产生广泛影响。