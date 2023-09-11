柬埔寨首相洪马内本周访华 将会见习近平

柬埔寨首相洪马内本周将访问中国，并与中国国家主席习近平会晤。

法新社报道，中国外交部新闻发言人毛宁星期一（9月11日）说，应中国国务院总理李强邀请，柬埔寨首相洪马内将于9月14日至16日访华。其间他将与习近平举行会晤，并将会见李强与中共中央政治局常委赵乐际。

洪马内于8月21日宣誓就职，接替父亲洪森成为柬埔寨新任首相。此次访华将是他上任以来的首次正式访问。毛宁说，这反映了柬埔寨新政府对发展中柬关系的高度重视。

9月初，洪马内在柬埔寨首都金边会见了中共中央对外联络部部长刘建超。刘建超在会晤期间表示，中国期待洪马内对中国进行正式访问。

此外，洪马内正式出任首相前，曾于8月上旬在金边会见中国外交部长王毅。他当时向王毅表明，柬埔寨新政府将对北京的一个中国政策保持“不变立场”，并将对中国采取“不干涉政策”。他还同意参加10月在中国举行的“一带一路”倡议论坛。

《美国之音》8月报道称，柬埔寨经济在过去10年中愈发依赖中国，进而影响政治稳定。也有人认为，洪马内在西点军校接受过教育的经历，将使他在北京和包括美国、日本、澳大利亚以及欧盟在内的民主国家之间找到平衡。

报道引述瑞典学者分析，柬埔寨正在努力通过外交部的一个“智囊团”向西方国家示好，该团队由受过西方教育的官员组成。虽然柬埔寨新政府的重点将放在深化与华合作上，但也有实现关系多元化和与美国关系正常化的雄心。