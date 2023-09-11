泽连斯基：已做好打持久战的心理准备

乌克兰总统泽连斯基说，乌当局必须做好打持久战的准备，现阶段不是与俄罗斯谈判的时候，只要俄罗斯还在乌克兰领土上，战争就会持续进行。

泽连斯基上星期五（9月8日）在基辅接受《经济学人》专访时说，“我必须做好准备，团队必须做好打持久战的准备，在情感上我也做好了准备。” 一些合作伙伴可能会将乌克兰最近在战场上遇到的困难作为迫使其与俄罗斯谈判的理由，但 “这是一个糟糕的时刻，因为（俄总统）普京也是这么看的”。

泽连斯基说：“只要俄罗斯还在乌克兰领土上，战争就会继续下去”。他坚信，经谈判达成的协议不会是永久性的，那些与普京谈判的人都是在“欺骗自己”。

报道称，泽连斯基认为俄罗斯本身也很脆弱，普京“不明白自己在长久战中必败无疑”，因为俄罗斯的经济“会输掉”。

他指出，随着乌克兰加大对俄境内的打击力度，俄罗斯人会质疑莫斯科保护他们的能力，“因为我们（乌军）的无人机会降落”。而今年6月雇佣兵组织瓦格纳发动兵变后，普京的权威将被进一步削弱。

泽连斯基说，如果普京希望美国前总统特朗普在2024年大选中获胜会给他带来胜利，那他就错了，特朗普“永远不会”支持普京。

与此同时，泽连斯基也清楚地认识到西方援助的关键性。如果西方国家撤走经济援助，不仅会损害乌克兰经济，也会致其作战努力功亏一篑。他强调，削减对乌克兰的援助只会延长战争，这将给西方国家自己的后院带来风险。

他也指出，乌军保持高昂的士气至关重要，即使前线进展有限，也具有重要意义。乌军现在突破了俄军在扎波罗热地区三道防线中的第一道，泽连斯基认为仍有可能取得重大突破。