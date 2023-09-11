韩国安官员：争取促成中方领导人访韩

韩国国家安保室室长赵太庸说，争取通过外交渠道促成中国国国家主席习近平访韩。

韩联社报道，赵太庸星期一（9月11日）在Channel A电视节目中发表上述言论。赵太庸说，韩国总统尹锡悦去年11月再印度尼西亚峇厘岛参加二十国集团（G20）峰会期间与习近平举行双边会谈，习近平当时表示等冠病疫情稳定后访问韩国。预计中日韩首脑会谈先于习近平访韩的可能性较大，目前还不清楚习近平会否在今年年内访韩，不过可以拭目以待。

韩联社8月底引述韩国高级官员称，韩中两国正在协调商讨借9月初的多边外交活动之机促成韩中首脑会谈，相关磋商还在初步阶段。据悉，两国均就推进高级别交流和沟通的必要性达成了共识，但尚未讨论具体议题。

此外，日本共同社上周引述多名外交消息人士称，中日韩三国计划本月在首尔举行外交高官磋商，初步计划在25日前后举行。报道指出，三国外交高官磋商会，对三国首脑会谈的筹备协调具有正面作用。

一年一度的中日韩首脑会谈从2008年起由三国轮流举办。受冠病疫情影响，2019年12月以来，中日韩领导人一直没有举行会谈。

韩总统尹锡悦上周在印尼雅加达参加亚细安峰会期间会见了中国国务院总理李强。尹锡悦说，希望中方能在朝核问题上发挥负责任的作用，也希望朝核问题不会成为中韩关系的绊脚石。他还呼吁中方为促成中日韩首脑会谈尽快在韩举行提供配合。