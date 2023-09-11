被指充当中国间谍 当事男子自称“完全无辜”

英国警方以涉嫌充当中国间谍为由逮捕一名20多岁男子。该男子否认间谍指控，称自己是“完全无辜的”，并非“中国间谍”。

法新社报道，英国当局今年3月逮捕两名涉嫌间谍活动的男子，其中一名20多岁嫌疑人的身份据称为英国议会研究员。

该男子星期一（9月11日）在律师声明中否认曾参与任何间谍活动，并强调相关报道内容不属实，他必须让公众知道自己的清白无辜。他还说，自己的职业生涯“一直在努力让其他人了解中国共产党带来的挑战和威胁”。

根据英国警方的声明，这名男子在担任议会研究员期间曾与执政保守党的多名人士有过接触，这些人掌握英方机密或高度敏感信息，其中包括安全部长图根哈特和下议院外交委员会主席卡恩斯。

英国首相苏纳克星期天（10日）在印度新德里参加二十国集团（G20）首脑峰会期间，向中国国务院总理李强提出了对中方可能干涉民主的强烈担忧。

中国驻伦敦大使馆则驳斥英方所谓的间谍事件是“自导自演的政治闹剧”，有关中方涉嫌窃取英国情报的说法“完全是无中生有，恶意诋毁”。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上也对英国的间谍指控“坚决予以驳斥”，并敦促英国政府停止散布虚假信息，停止反华政治操弄和恶意抹黑。

英国议会下议院议长霍伊尔（Lindsay Hoyle）星期一晚些时候在下议院就间谍事件发表声明说，下议院遵循与政府相同的审查程序，媒体报道提出的问题正在得到解决，安全部门也在与其他相关部门开展密切有效的合作。