周一美市盘前走高 重点谈科技巨头苹果的产品盛会

星期一（9月11日）重点：



美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月11日）走高。市场投资者焦急地等待着即将在星期三（13日）公布的美国8月份消费者价格指数，以及星期四（14日）发布的生产者价格指数，并在揣测这些数据对美联储的货币政策到底会产生什么影响。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升19.90点或0.45％，报4477.40点；纳斯达克100指数期货起97.30点或0.64％，报15377.50点；道琼斯指数期货则升高86.40点，报34663.00点。

标准与普尔500指数上星期五（8日）收盘时虽没有守住盘中高点，但是仍小幅走高。但是以一星期走势计算，华尔街三大主要股指均下跌。

标准与普尔500指数上星期五微起6.35点，闭市报4457.49点。重量级的道琼斯指数也起75.86点，闭市报34576.59点。以科技股为主的纳斯达克100指数则升高0.14％或21.71点，以15280.23点收市。

美国股市上星期五的交易非常淡静，交易所的总成交量是88亿9000万股，比过去20天的99亿6000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师乔纳斯（Adam Jonas）将电动车巨头特斯拉（Tesla）的股票从“持守”上调至“买进”，并将该股的目标价从原本的250美元提高至400美元，带动特斯拉股价在今晚盘前上涨6.73％，截稿时报265.23美元。乔纳斯说，特斯拉“开发了一种先进的超级电脑架构，突破了晶片的新界限，可能使特斯拉在总规模达10万亿美元的潜在市场里拥有不对称的优势。”

虽然在香港股市里下跌了2.7％，中资电子商务巨头阿里巴巴的股价在美国股市盘前却小幅走高0.06％，截稿时报90.10美元。阿里巴巴前董事长张勇刚刚辞去云业务部门董事长兼首席执行官职务。阿里巴巴的目标是把旗下的云部门分拆来公开上市。

美国司法部终于决定在本星期二（12日）开始审理针对谷歌长达三年的反垄断案件。谷歌母公司Alphabet的股价也因此在今晚盘前起0.07％，截稿时报137.29美元。美国司法部认为Alphabet非法垄断互联网搜索市场。

星期一下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple）即将举行的产品盛会。今晚盘前该股起1.48美元，截稿时报179.66美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、Palantir Technologies、英伟达（Nvidia）和ChargePoint Holdings。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

苹果股价在过去五个交易日下跌了6％。因此一些分析师认为，这次的产品大会也许能够让苹果股价稍微喘一口气。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司即将在本星期二（12日）举行它一年一度的产品盛会。许多市场人士都认为，苹果很可能会在大会上发布新款的iPhone 15。不过，除了iPhone 15之外，他们普遍认为这个产品大会不会有其他大惊喜。

不少市场分析师也说，今年的大会可能只会发布一些产品的渐进式改进软件或程序，例如：切换到USB-C充电端口和钛金属外壳等。言下之意就是不会引起太大轰动。

虽然如此，但是像杰富瑞（Jefferies）的分析师乌尔克维茨（Andrew Uerkwitz）在他给客户的分析报告仍认为：“苹果正是通过这样不断的进步，来让它的产品价格能够不断上升，最终成为了市场赢家。”

乌尔克维茨说：“苹果在产品质量、软件更新以及市场份额的增长方面一直是非常稳定的。此外，渐进式改进对于苹果逐步调高价格，其实对消费者而言，算是公平的。”乌尔克维茨也给了苹果股票“买进”评级，并把目标价定在220美元。

摩根士丹利分析师伍德林（Erik Woodring）也在给客户的分析报告中，给了苹果股票“买进”评级，目标价为215美元。不过针对这次产品盛会，他说，根据过往经验，苹果股票每次都是在产品大会开始前上涨，大会做完宣布后就退低的。

现在华尔街的一些业内人士预计，iPhone 15 Pro和Pro Max的价格将比iPhone 14 Pro高出大概100美元。（档案照片）

话虽如此，伍德林表示他们仍相信，iPhone的销量在2024财年还是能够取得同比增长。他说，尽管预计出货量可能同比持平，2024财年iPhone的营业额应该能够取得8％同比增长，达到2180亿美元，比市场分析师目前的共识还要高。

人们也普遍预计苹果将推出四个版本的iPhone 15，即iPhone 15、iPhone Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，后两者将采用钛金属外壳。与之前的iPhone相比，最大的不同是所有四个型号现在都将使用USB-C充电端口。现在华尔街的一些业内人士预计，iPhone 15 Pro和Pro Max的价格将比iPhone 14 Pro高出大概100美元。

另外，最近也有报道说，中国方面可能禁止政府官员和国有公司使用苹果的iPhone。随后Needham Securities的分析团队又雪上加霜，说与亚马逊、Alphabet和微软相比，苹果在人工智能领域是落后的，导致苹果股价在过去五个交易日就下跌了6％。因此一些分析师认为，这次的产品大会也许能够让苹果股价稍微喘一口气。

除了上述两名分析师之外，在Tipranks的30名分析师中，也有22名给予苹果股“买进”评级，八名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是206.86美元。