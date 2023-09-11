风暴“丹尼尔”引发洪灾 利比亚至少150人死亡

风暴“丹尼尔”（Daniel）席卷地中海，在利比亚引发的洪水已造成至少150人丧生。利比亚新月会（Red Cresent）称，预计死亡人数将上升至250人。

路透社报道，利比亚班加西（Benghazi）政府发言人马苏德（Mohamed Massoud）星期一（9月11日）说，“丹尼尔”在利比亚德尔纳（Derna）、贾巴勒阿克达尔（Jabal al-Akhdar）地区和马尔季（Al-Marj）郊区造成的洪水及暴雨，已导致至少150人丧生。各地遭受了巨大的财物损失。

马苏德说，利比亚东部政府总理哈马德（Oussama Hamad）、救援委员会负责人和其他部长已前往德尔纳视察，评估损失程度。

“丹尼尔”于星期天（10日）吹袭利比亚东部，沿海城镇贾巴勒阿克达尔和班加西受灾尤为严重。位于利比亚首都的黎波里（Tripoli）以东900公里的德尔纳也部署了救援队。路透社引述目击者称，德尔纳的水位已达到三米之高。

利比亚东部议会星期一宣布哀悼三天，并将德尔纳定为“灾区”。

目前救灾工作仍在紧张进行，利比亚当局宣布进入极度紧急状态，关闭学校和商店，并实施宵禁。利比亚的四个主要油港：拉斯拉努夫（Ras Lanuf）、祖伊蒂纳（Zueitina）、布雷加（Brega）和埃斯西德拉（Es Sidra）从上星期六（9日）晚上起关闭三天。

此外，“丹尼尔”最近几天还袭击了希腊、土耳其和保加利亚的部分地区，造成至少27人死亡。