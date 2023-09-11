英国科学家维尔穆特逝世 生前领导创造克隆羊“多莉”

英国科学家伊恩·维尔穆特（Ian Wilmut）教授逝世，享年79岁。他生前领导的研究团队创造了世界第一只克隆哺乳动物：小羊“多莉”。

法新社报道，维尔穆特2018年从爱丁堡大学退休，同年透露自己罹患帕金森综合征，并宣布支持对该病进行新的研究。他当时对英国广播公司（BBC）说，帕金森病将缩短他的寿命，尤其会改变他的生活质量。

帕金森病是大脑退行性疾病，患者通常会出现动作迟缓、震颤、僵硬、行走不平衡等问题，还会面临一系列非运动并发症，如认知障碍、精神障碍、睡眠障碍以及疼痛和其他感觉障碍。这些症状的发展会带来高残疾率和护理需求。

根据世界卫生组织的数据，帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二大常见神经退行性疾病，全球有超过850万人受影响。

1996年，维尔穆特领导爱丁堡大学罗斯林研究所团队创造了小羊“多莉”。它是第一只从成体细胞克隆出的哺乳动物，这一震撼世界的突破带动了动物学和医学研究的新进展。

爱丁堡大学副校长马蒂森（Peter Mathieson）说，维尔穆特是“科学界的泰斗”，克隆“多莉”的工作“改变了当时的科学思想”，也继续推动了当今再生医学领域的许多进展。

罗斯林研究所现任所长惠特罗（Bruce Whitelaw）说，维尔穆特的逝世是个令人悲痛的噩耗，“科学界失去了一位家喻户晓的人物”。