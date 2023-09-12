金正恩普京会面前 美国警告将祭出新制裁

美国在朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京举行峰会前发出警告，朝鲜向俄罗斯转移武器将违反多项联合国安理会决议，美国将毫不犹豫地对朝鲜祭出更多制裁。

朝中社星期二（9月12日）发布照片，显示金正恩在星期天下午登上他的深绿色专列“太阳”号。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一宣布，金正恩将对俄罗斯进行正式访问，并将与普京进行一对一会谈。

路透社报道，美国国务院发言人米勒星期一说：“我们当然已对资助俄罗斯战争的实体实施严厉的制裁，我们会继续实施这些制裁，并将毫不犹豫地采取适当的新制裁行动。”

米勒还说：“对旷日持久的乌克兰战争已感到束手无策的普京，不惜大老远赶去与一个被国际社会唾弃的人求助，我会以乞讨来形容他。”

金正恩和普京此次见面料讨论朝鲜为俄罗斯提供武器，以支持俄罗斯在乌克兰的战争。

英国广播公司（BBC）说，普京和金正恩最快将在星期二会面，并核实太阳号正在开往俄罗斯。

另据韩联社报道，韩国政府官员等多方消息称，与2019年3月金正恩访俄时相同，太阳号从平壤启程往东北的符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）方向行驶。平壤距离符拉迪沃斯托克有1200公里，由于朝鲜铁路情况欠佳，列车行驶缓慢，2019年金正恩到符拉迪沃斯托克耗时将近一天。

预计金正恩于11日深夜或最晚12日抵达符拉迪沃斯托克。

朝鲜近年测试了多种弹道导弹和巡航导弹，它还测试了高超音速导弹和潜艇发射导弹。朝鲜于2022年1月5日成功试射一枚高超音速导弹。报道称，这枚由朝鲜国防科学院新研发的导弹飞行700公里，成功击中既定目标。