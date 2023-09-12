挪威逮捕涉嫌间谍活动的马国公民

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更新 / 2023年9月12日 5:59 PM
发布 /
发布 / 2023年9月12日 5:36 PM
上星期五（9月8日）晚上，一名25岁的马国公民由于涉及窃听等间谍活动而遭挪威情报机构警察安全局逮捕。（档案示意图）
上星期五（9月8日）晚上，一名25岁的马国公民由于涉及窃听等间谍活动而遭挪威情报机构警察安全局逮捕。（档案示意图）

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马来西亚外交部证实，一名马国公民由于涉及窃听等间谍活动而遭挪威政府逮捕。挪威当局说，被捕者并非为马国政府刺探情报，但并未透露此人是受哪国指使而在挪威进行谍报活动。

外交部星期二（9月12日）下午发文告指出，马国驻瑞典斯德哥尔摩大使馆正与挪威政府紧密联系，以获取此案进一步信息。“外交部将继续跟进此案，并在必要时为当事人提供必要的领事援助。”

据“北欧页报”（The Nordic Page）报道，挪威情报机构警察安全局（PST）上星期五（8日）晚上，逮捕这名25岁的马国公民。当局强调，被捕者虽是马国公民，但马国政府并未涉案。

据报道，被捕者是一名学生，但他并未在挪威的教育机构就读而只在挪威短暂逗留。嫌犯被捕后，当局将扣留他四个星期，其中首两星期是隔离期。

警方掌握的闭路电视影像显示，嫌犯利用租来的汽车，在首相办公室、国防部与政府官员宿舍等重要地点外面收集和分析通信信号。

警方也从嫌犯身上发现多种数据传输设备和电子产品。嫌犯一旦被控收集或持有可能损害挪威利益的秘密信息且罪名成立，最高可面对三年监禁。

警方初步调查后认为，这起间谍案相信还有更多人涉案。不过，针对嫌犯是为哪国进行谍报活动、嫌犯是否还有其他同党、以及嫌犯的目标是哪些情报等问题，当局都三缄其口。

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