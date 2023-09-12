挪威逮捕涉嫌间谍活动的马国公民

马来西亚外交部证实，一名马国公民由于涉及窃听等间谍活动而遭挪威政府逮捕。挪威当局说，被捕者并非为马国政府刺探情报，但并未透露此人是受哪国指使而在挪威进行谍报活动。

外交部星期二（9月12日）下午发文告指出，马国驻瑞典斯德哥尔摩大使馆正与挪威政府紧密联系，以获取此案进一步信息。“外交部将继续跟进此案，并在必要时为当事人提供必要的领事援助。”

据“北欧页报”（The Nordic Page）报道，挪威情报机构警察安全局（PST）上星期五（8日）晚上，逮捕这名25岁的马国公民。当局强调，被捕者虽是马国公民，但马国政府并未涉案。

据报道，被捕者是一名学生，但他并未在挪威的教育机构就读而只在挪威短暂逗留。嫌犯被捕后，当局将扣留他四个星期，其中首两星期是隔离期。

警方掌握的闭路电视影像显示，嫌犯利用租来的汽车，在首相办公室、国防部与政府官员宿舍等重要地点外面收集和分析通信信号。

警方也从嫌犯身上发现多种数据传输设备和电子产品。嫌犯一旦被控收集或持有可能损害挪威利益的秘密信息且罪名成立，最高可面对三年监禁。

警方初步调查后认为，这起间谍案相信还有更多人涉案。不过，针对嫌犯是为哪国进行谍报活动、嫌犯是否还有其他同党、以及嫌犯的目标是哪些情报等问题，当局都三缄其口。