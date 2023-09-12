周二美市盘前走低 重点谈软件巨头甲骨文公司季度业绩

星期二（9月12日）重点：



在连续两天上涨后，美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月12日）走低。美市大部分投资者都在等待星期三（13日）出炉的美国8月份消费者价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退8.40点或0.19％，报4479.10点；纳斯达克100指数期货也跌22.80点或0.15％，报15439.10点；道琼斯指数期货则退低41.80点，报34621.90点。

纳斯达克指数星期一（11日）大幅收高。电动车巨头特斯拉因它的超级电脑Dojo被摩根士丹利（Morgan Stanley）分析团队看好，股票在星期一受到热衷于人工智能的投资者追捧而飙升，连带推动科技股普遍走高。

标准与普尔500指数星期一上升29.97点，闭市报4487.46点。重量级的道琼斯指数则起87.13点，闭市报34663.72点。以科技股为主的纳斯达克100指数也显著攀高1.19％或181.63点，以15461.87点收市。

美国股市星期一的交易继续淡静，交易所的总成交量是93亿股，比过去20天的100亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果公司（Apple）股价在星期二盘前小幅上升0.24％，截稿时报179.79美元。苹果公司星期二较迟时候将举行它一年一度的秋季发布会。许多市场人士都认为，苹果很可能会在大会上发布新款iPhone 15、新款Apple Watch，以及新款AirPods。

苹果很可能会在一年一度的秋季发布会上发布新款iPhone 15、新款Apple Watch，以及新款AirPods。（法新社）

总部位于洛杉矶的制药公司Acelyrin披露，该公司的皮肤药物在第二、三期试验的第16星期，未能达到原定的效果，导致该公司的股价在星期二盘前暴跌57.53％，截稿时报11.85美元。

司法部对谷歌提出的反垄断案件终于在星期二开审。谷歌母公司Alphabet的股价在星期二盘前下跌0.33％，截稿时报137.29美元。这个案件指控谷歌非法垄断互联网搜索市场。该案预计将持续到11月中旬。

星期二下文我们来看看软件巨头甲骨文公司（Oracle Corporation）的最新季度业绩。星期二盘前该股下跌12.32美元，截稿时报114.39美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、甲骨文公司、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了苹果股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

截至星期一（9月11日）为止，市场的各个人工智能开发公司已经和甲骨文签署了总值超过40亿美元的Oracle Gen2云端容量。这是甲骨文在上财年第四季度末订购额的两倍。（法新社）

甲骨文公司（Oracle Corporation）（纽约证券交易所代码：ORCL）

软件巨头甲骨文公司星期一发布了比市场分析师预测低的营业额，而且也对接下来的营业额做出了令投资者失望的预测，导致甲骨文股价在星期一盘后交易中下挫了将近10％。

根据甲骨文截至今年8月底的第一季度业绩报告，该集团的营业额同比增长9％至124亿5000万美元，调整后的每股盈利是1.19美元。市场分析师对甲骨文的营业额平均预测则是124亿7000万美元，每股盈利则是1.15美元。

以这两个上下线业绩指标来看，其实甲骨文的业绩表现算是无大功但也无大过。其实投资者更在意的是甲骨文高管们对当前季度所做出的预测。他们预测第二季度的营业额同比增长率会介于5％至7％之间，调整后的每股净利会是在1.30美元至1.34美元的区域。但是分析公司LSEG搜集到的分析师平均预测，则是营业额同比增长率8％，调整后的每股净利是1.33美元。

首席执行官卡茨（Safra Catz）说，自甲骨文去年6月以282亿美元收购了数码病历公司Cerner之后，甲骨文就迅速把整个Cerner转移至云端。它现在正处在“加速转型”的阶段，所以营业额的增长速度也就稍微放缓了。

虽然如此，甲骨文的云服务和许可支持（License Support）部门还是在第一季度为集团赚取了95亿5000万美元的营业额，同比增长13％，也略比StreetAccount搜集的分析师平均预测，即94亿4000万美元高。

来自云基础设施的营业额则总计15亿美元，同比增长66％，环比增长则有所放缓，增长率是76％。整体而言，甲骨文的云基础设施业务的规模仍比亚马逊、谷歌和微软小。

不过甲骨文董事长兼首席技术官埃里森（Larry Ellison）透露：“截至星期一（11日）为止，市场的各个人工智能开发公司已经和甲骨文签署了总值超过40亿美元的Oracle Gen2云容量。这是甲骨文在上财年第四季度末订购额的两倍。”

甲骨文的股价开年至今已经上涨了51.35％。目前在Tipranks的20名分析师中，还有11名给予甲骨文股“买进”评级，九名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是134.85美元。