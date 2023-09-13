麦卡锡发言人：众议院不会就拜登弹劾调查进行投票

美国众议院议长麦卡锡的发言人说，众议院不会就总统拜登的弹劾调查进行投票。

路透社报道，共和党籍的麦卡锡星期二（9月12日）对媒体说，他已要求众议院相关委员会对拜登正式启动弹劾调查。

麦卡锡说，众议院共和党人在有关拜登的儿子亨特海外交易的调查中，发现拜登的行为涉嫌“滥用权力、阻碍司法和腐败”，众议院将就此进一步展开弹劾调查。

麦卡锡的发言人贝德纳尔同日晚些时候说，众议院不会就启动拜登的弹劾调查进行投票。

民主党籍的参议院多数党领袖舒默直斥弹劾调查“荒谬”，他说：“美国人民希望我们做一些使他们的生活变得更好的事，而不是进行这些无端恶斗和政治迫害。”

白宫发言人萨姆斯周二在社交媒体上否认对拜登的相关指控，批评共和党人启动弹劾调查是“最糟糕的极端政治”。萨姆斯还说，众议院共和党人近九个月来的调查结果，并没有发现任何关于拜登不端行为的证据。

弹劾调查是弹劾美国总统之前的程序步骤。按照有关程序，众议院完成弹劾调查后，如果认定总统存在违法行为，应当形成一份弹劾条款，对总统提起指控。依照法律规定，弹劾条款首先要得到简单多数众议员赞成，然后还须得到三分之二以上参议员支持。

共和党在众议院仅占微弱优势，而参议院是由民主党控制。