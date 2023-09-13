美国公布网络战略非机密摘要 视中国为步步紧逼挑战

美国国防部星期二（9月12日）公布国防部《2023年网络战略》的非保密版本摘要，将中国视为头号威胁。五角大楼将继续采取“前置防御”（defend forward）措施，应对中国在网络空间的挑战。

美国之音报道，美国国防部今年5月向国会递交2023年网络战略文件，星期二（9月12日）公布了非机密摘要。这是国防部第四份网络战略文件，作为未来在网络安全战略方面的基本方针。上一次版本是在2018年推出。

美国国防部负责网络安全政策的副助理部长欧阳沅（Mieke Eoyang）在周二的简报会上说，《2023年网络战略》将中国确定为美国国防部在网络领域的“步步紧逼挑战”（pacing challenge），并认为俄罗斯在网络空间构成重大威胁；其他持续威胁包括朝鲜、伊朗、跨国犯罪组织包括勒索软件团伙、网络盗窃和黑客活动者。

欧阳沅说，最新版的网络战略强调与美国的全球盟友合作加强网络能力，提高应对网络攻击的抵抗力。

在中国部分，网络战略摘要指中国构成了广泛而普遍的网络间谍威胁，经常对美国及盟友和合作伙伴进行恶意网络活动。摘要指中国窃取技术机密，破坏美国的国防工业基础部门，试图削弱美国的军事优势。中国还对居住在境外的个人进行网络入侵和监视，包括美国公民，将他们视为国家的敌人。

战略摘要说，如果发生冲突，中国可能对美国国土发动破坏性的网络攻击，以阻碍军事动员，制造混乱，转移注意力和资源，还可能试图破坏让联合部队在战争中投放力量的关键网络。

美国国防部将继续主动破坏恶意网络行为者的活动，以及这些行为者所依托的生态系统来进行前置防御（defend forward），这些工作将主要由网络司令部（USCYBERCOM）进行。