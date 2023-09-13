小马可斯：菲将改善投资环境 吸引制造业投资

菲律宾将改善投资环境，包括减少官僚主义、加强供电稳定、改善税务框架和推行数码转型，以便在后冠病疫情时代吸引国际投资者投资菲律宾。

菲律宾总统小马可斯星期三（9月13日）在米尔肯研究所亚洲峰会发言时说，相较于服务业，菲律宾的制造业较弱，因此他的政府接下来希望吸引外国投资，加强菲律宾制造业所占经济份额。

他说：“我今天来这里，不只是要推销菲律宾，还要知道你们的需要，以便菲律宾能成为一个对投资友善的地方。”

小马可斯指出，菲律宾面对的问题包括电力分布不均、官僚主义盛行。他希望改善这些情况，提高菲律宾对国际制造业投资者的吸引力。

面对中美竞争，越来越多制造业资金流向东南亚国家，菲律宾和其他东南亚国家一样，都希望分一杯羹。

小马可斯也说，冠病疫情教会菲律宾的一件事是，当疫情来袭、国际物流供应链中断时，粮食安全尤其受到冲击，因此他上任总统后，首要任务是推行一系列政策，确保菲律宾人能以负担得起的价格购买粮食。

小马可斯去年6月组织内阁时，自己兼任农业部长。他认为粮食供应不足的问题相当严峻，他决定兼任农业部长以重整农业政策与产出，避免菲律宾继续面对粮食安全问题。

菲律宾自2023年中以来面对高粮食通胀问题，情况在印度限制大米出口后更加严峻。小马可斯9月1日批准设定大米价格顶限，以保护消费者免受粮食通胀冲击。