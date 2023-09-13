拉菲兹：团结政府将讨论特赦纳吉

人民公正党署理主席拉菲兹证实，团结政府将讨论是否为正在服刑的前首相纳吉寻求国家元首苏丹阿都拉特赦。但他认为，希盟不会同意这么做。

拉菲兹也是经济部长。他星期三（9月13日）在财经电台BFM的节目受访时说：“我们先在团结政府内部讨论（特赦纳吉），然后我们再在内阁讨论。但我认为，希盟不会同意这么做。”

纳吉被控挪用SRC公司4200万令吉（约1222万新元）案2020年7月28日在吉隆坡高庭下判。法官判纳吉七项失信、洗黑钱和滥权罪名成立，监禁12年及罚款2亿1000万令吉。联邦法院2022年8月23日驳回纳吉的终极上诉，维持高庭的原判，纳吉随即入狱服刑至今。

以巫统主席阿末扎希为首的巫统当权派去年11月大选后与希盟合组团结政府以来，协助纳吉寻求国家元首特赦是否合作条件也备受关注。

巫统最高理事会今年4月7日议决，按全国191个区部、妇女组、青年团和女青团的要求，巫统决定寻求元首根据宪法特赦纳吉。

民主行动党元老林吉祥、人民公正党巴西古当区国会议员哈山卡林、国家诚信党通讯主任卡立沙末等希盟领袖随即公开反对特赦纳吉。阿末扎希与巫统最高理事卜艾则不满这些希盟领袖的立场。

首相安华4月8日说，巫统决定寻求国家元首特赦前首相纳吉，与政府没有利益冲突。他说，虽然他参与特赦过程，但最终是否颁布特赦是国家元首的特权。