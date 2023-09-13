周三美市盘前走低 重点谈晶片巨头英伟达股价连跌五天

星期三（9月13日）重点：



在美国消费者价格指数即将公布之际，美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月13日）走势偏低。市场经济学家普遍预测，8月份消费者价格指数将同比攀升3.6％，比7月份的3.2％还要高。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.80点或0.04％，报4460.1点；纳斯达克100指数期货也小幅退低17.2点或0.11％，报15272.5点；道琼斯指数期货则下跌27.9点，报34618.1点。

华尔街股市星期二（12日）收低。其中软件巨头甲骨文公司的股价，更是因为业绩前景疲弱而下跌约13％。再加上油价飙升，让市场投资者更加担心价格压力会影响到即将在星期三出炉的的美国8月份消费者价格指数。

标准与普尔500指数隔夜下跌25.56点，闭市报4461.9点。重量级的道琼斯指数则跌17.73点，闭市报34645.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.11％或172.13点，以15289.74点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿股，比过去20天的99亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果公司（Apple）在新加坡时间星期三凌晨推出新款iPhone 15之后，股价反而下跌。星期三盘前该股继续走低，截稿时报175.50美元，退低了0.45％。因为全球智能手机市场低迷，苹果公司没有调高iPhone 15的价格。另外也有报道称，中国华为刚把它旗下的Mate 60系列智能手机的下半年出货量目标提高了20％，也间接打击到苹果公司的股价。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）公开指出，将对中国电动车发起反补贴（Anti-subsidy）调查，导致蔚来汽车（NIO）和小鹏汽车（XPeng）的股价星期三盘前在美市双双下挫。小鹏汽车股价下跌3.22％，截稿时报18.05美元；蔚来汽车股价则退低2.93％，截稿时报10.26美元。

石油和石油化工集团BP首席执行官卢尼（Bernard Looney）因为涉及与公司同事有私情的调查而决定辞职。他的辞职消息让BP股价在盘前交易回升1.63％，截稿时报38.72美元。

星期三下文我们来看看晶片巨头英伟达（Nvidia Corporation）的股价为什么连跌五天。星期三盘前该股退低0.27美元，截稿时报448.43美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果、福特汽车（Ford Motor）、Palantir Technologies和美国航空（American Airlines）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

虽然英伟达股价目前仍未能突破500美元的关口，但是许多分析师仍认为英伟达的基本面仍旧不变，高端晶片、人工智能仍会是英伟达业务爆发的催化剂。（法新社）

英伟达（Nvidia Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

晶片巨头英伟达的股价在星期二下跌0.68％或3.08美元，闭市报448.70美元。这是英伟达股连续第五个交易日下跌，也是该股自去年12月以来最长的连续下跌走势。这个华尔街宠儿为什么会扭转之前的涨势呢？

该股在过去五个交易日从历史新高失守了7.43％。不过在投资者对人工智能股狂热追捧的带动下，英伟达股价开年至今仍上涨了213.45％。

自8月31日创下493.55美元的创纪录收盘高点以来，英伟达股价是一直处在下跌趋势。考虑到它今年股价的飙升轨迹，投资者此时套利也是情有可原。当然还有近日债券收益率走高的影响，像英伟达这样的科技股对债券收益率是很敏感的，毕竟无风险政府债务的较高回报，是会抑制高增长股票等风险较高股票的需求。10年期美国国债收益率在星期二攀升到4.29％，比8月31日英伟达股价创最高点时的4.11％还高。

另外一个值得注意的是英伟达的局内人交易。根据星期一（11日）较迟时候提呈给美国证券交易委员会（SEC）的公开文件，英伟达首席执行官黄仁勋刚刚在9月1日至6日期间出售了总值超过4200万美元的自家股票。

根据有关文件，黄仁勋是以4.00美元的价格行权了他的股票期权，然后很快在英伟达股价在466.13美元至497.17美元的范围内出售。虽然这些自家股出售行动都是预先安排的合法交易，但是这还是会增加英伟达股票的抛售压力。

不仅如此，中国最近计划将iPhone的使用禁令扩大到政府支持的机构和国有企业，让投资者也开始担心北京方面会将禁令范围扩大，而影响到英伟达这个晶片巨头。这个禁令拖累了整个科技板块，英伟达也无法幸免。

虽然英伟达股价目前仍未能突破500美元的关口，但是许多分析师仍认为英伟达的基本面仍旧不变，高端晶片、人工智能仍会是英伟达业务爆发的催化剂。在Tipranks的41名分析师当中，就有40名给予英伟达股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是636.32美元。