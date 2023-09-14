美国计划扣留对埃及8500万美元军援

根据路透社和一名美国参议员获得的一份国会通知，由于埃及未能满足美国在释放政治犯和其他问题上的条件，美国计划扣留对埃及的8500万美元（约1.15亿新元）军事援助。

路透社报道，民主党参议员墨菲敦促拜登政府再扣留2.35 亿美元，另外两位熟悉此事的消息人士称，预计很快将就这些资金做出决定。当被问及墨菲在参议院的言论时，美国国务院发言人说：“我们正在与国会协商，以最终确定我们的行动。”

5500万美元将转给台湾

美国国务院在给国会委员会的一封信中列出了对外军事资助的情况，信中显示，在被扣留的8500万美元中，5500万美元将转给台湾，其余3000万美元将转给黎巴嫩。

长期以来，人权组织一直指责埃及在总统塞西的政府领导下广泛侵犯人权，包括酷刑和强迫失踪。自2021年底以来，埃及当局采取了一些他们认为旨在解决权利问题的措施，包括启动人权策略和结束紧急状态，但批评人士认为这些措施主要是表面文章。

一些知名度较高的被拘留者已被赦免或释放，但活动人士称，新的拘留人数多于释放人数，数千名政治犯仍被关押在监狱中，对言论自由的限制一如既往地严格。

数十年来，美国每年向埃及提供约13亿美元的援助，用于购买美国武器系统和服务。这一援助主要是1979年埃以和平条约的结果。过去十多年来，美国国会规定一些援助必须符合人权条件。

根据美国法律，8500万美元的前提条件是埃及“在释放政治犯、为被拘留者提供正当法律程序以及防止恐吓和骚扰美国公民方面取得明确而持续的进展”。行政部门不能免除这些条件。

另外2.35亿美元的条件是埃及满足民主和人权方面的要求。不过，如果行政部门证明这符合美国的国家安全利益，这些条件可以免除。这2.35亿美元还有一个漏洞，无论是否用于“埃及的反恐、边境安全和防扩散项目”，都可以提供给埃及。