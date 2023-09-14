韩铁路工会14日起罢工四天 将影响出行及运输

韩国全国铁路工会星期四（9月14日）上午9时（新加坡时间上午8时）开始罢工四天，韩国铁道公社据此将减少二至六成高铁（KTX）、普列等客货运的车次，可能影响旅客出行和货物运输。

韩联社报道，这是铁路工会自2019年11月以来，时隔近四年首次罢工。铁路工会的诉求包括扩大公营铁路、普及四组两轮班、资方认真谈判等。在8月28日至30日的投票中，有64.4%的铁道工人赞成罢工。

民企SR公司经营的水西高速铁路（SRT）开行范围从9月1日起扩大到庆全线、全罗线、东海线，而京釜线SRT高铁在工作日开行数量却减少。

铁路工会认为，以水西站为枢纽的民营SRT高铁和以首尔站为枢纽的公营KTX高铁瓜分势力范围，实为铁路民营化的程序。

韩国国土交通部已将应急工作组扩编为由第二次官（副部长）白源国领导的跨部门应急运输对策本部。

国土部将通过人力替代确保上下班时段的城际轨道电车和高铁的开行数量达到平时的70%水平，尽可能降低民众出行问题。

韩国铁道公社预计，罢工期间首都圈轨道交通的开行车次将降至平时的75%，其中上下班时间段开行率90%以上，星期四上班时段98%。高铁的开行率降至68%，新村号普速列车58%，无穷花号普列63%。罢工期间在岗车务人员总数为1万4757人，降至平时的61.2%。

公社提醒，罢工期间列车难免晚点，出行旅客要留意最新时刻表，不容误点的旅客可改乘长途汽车或飞机。已购买的车票车次若在罢工期间停运，可申请全额退款，不收取任何手续费。