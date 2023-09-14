墨西哥“外星生命”听证会 首次展出非人类干尸

墨西哥参议院近日就“非人类生命”举行听证会，会上首次展示了两具据称是“外星人遗骸”的干尸。

英国《卫报》报道，墨西哥参议院于当地时间星期二（9月12日）就可能存在的外星生命一事召开听证会。会议展示了两具头部萎缩的干尸，以及“无法解释的异常现象”的视频录像。

记者兼不明飞行物学家莫桑（Jaime Maussan）在会上指出，这些遗骸已有1000多年的历史，属于“非人类生物，不属于我们的地球进化（物种）”。

莫桑说，如果脱氧核糖核酸（DNA）的检测结果表明这两具干尸并不属于人类，而世界上又没有任何东西长成这样，那就应该认为它们是外星人的遗骸。他还建议墨西哥成为世界上第一个接受外星人存在的国家。

这场听证会由墨西哥执政党立法者、维拉克鲁斯州（Veracruz）州长古铁雷斯（Sergio Gutiérrez Luna）组织，与会者来自世界各地。

古铁雷斯说，国会没有对听证会上提出的理论采取立场，但强调了倾听“所有声音、所有意见”的重要性。

报道指出，墨西哥这场听证会的灵感来源于美国今年7月举行的同一主题听证会。美国前情报官员当时在会上告诉众议院监督委员会，当局已发现“非人类生物”，并试图对UFO开展逆向工程研究。

美国的听证会引起全球的强烈关注，并促使舆论猜测美国正在隐藏与UFO技术和外星生命相关的证据，同时也助长各类流言和阴谋论的发酵。