周四美市盘前小幅走高 重点谈花旗集团即将展开重组计划

星期四（9月14日）重点：



美国的通胀报告似乎暗示美国联邦储备局不太可能在下星期的会议上加息，支持美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月14日）小幅走高。美国星期四较迟时候也将发布生产者价格指数。该指数将衡量批发层面的通胀情况。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升17.40点或0.39％，报4484.80点；纳斯达克100指数期货起64.30点或0.42％，报15412.80点；道琼斯指数期货则升高103.80点，报34679.30点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期三）收高。隔夜发布的美国8月份消费者价格上涨幅度属“中庸”，让投资者更加肯定美联储将会在9月份让利率保持不变。

标准与普尔500指数隔夜微起5.54点，闭市报4467.44点。重量级的道琼斯指数则跌70.46点，闭市报34575.53点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.38％或58.79点，以15348.53点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿股，与过去20天的平均成交量持平。

盘前交易重点：



日本软银集团（SoftBank）旗下的晶片巨头Arm Holdings的首次公开售股计划，已把股价定为每股51美元。换言之Arm的市值达到545亿美元。Arm股票将在今晚在纳斯达克股市开始交易，股票代码为“ARM”。

在Arm今晚首次亮相之际，乐观的交易气氛也带动其他晶片制造商的股价普遍上涨。英伟达（Nvidia）股价在今晚盘前上涨1.19％，截稿时报460.28美元；台积电（TSM）股价也在盘前起了1.67％，报92.25美元；英特尔（Intel）股价升高0.67％，报38.97美元；高通（Qualcomm）股价也起了0.59％，报113.30美元。

股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）披露，该集团已经售出惠普公司（HP Inc）的550万股股票。这个消息导致惠普股价在今晚盘前下跌1.69％，截稿时报27.85美元。这也是伯克希尔哈撒韦公司自2022年初开始积累惠普股票至拥有12％股份以来，首次卖出惠普股票。

星期四下文我们来看看花旗集团（Citigroup Inc）即将展开的重组计划。今晚盘前该股起0.25美元，截稿时报42.62美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、维珍银河控股公司（Virgin Galactic）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Palantir Technologies。截稿时，除了维珍银河控股公司股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

按资产计算，花旗集团是美国第三大银行，仅次于摩根大通（JPMorgan Chase）和美国银行（Bank of America）。（路透社）

花旗集团（Citigroup Inc）（纽约证券交易所代码：C）

花旗集团首席执行官弗雷泽（Jane Fraser）隔夜宣布即将展开全面的重组计划，并通过这个重组行动削减管理层，从而加快未来集团落实决策的速度。这个消息带动花旗集团股价隔夜在正规交易时段上涨1.66％，闭市报42.37美元。在盘后该股也继续走高0.38％。

弗雷泽在花旗集团发布的新闻稿说：“在重组计划下，花旗集团将分为五个主要业务线，直接向她汇报。之前公司是有两个主要部门，分别为消费者和大型机构客户服务。”



在重组后，花旗集团的五个业务线分别是：美国个人银行业务、财富管理业务、投资和商业银行业务、贸易业务，以及机构服务业务。弗雷泽还将非美国业务的管理整合到了花旗拉丁美洲首席执行官坎图（Ernesto Torres Cantú）的领导下。

虽然新闻稿没有提及，但是不少社交平台都有知情人士透露，这次的重组将会涉及裁员，不过目前还未确定裁员的具体数目。而弗雷泽只透露重组行动将会在明年第一季度完成。

根据一些平台的报道，一些现任和前任员工透露，花旗集团以前的结构曾导致管理人员之间关系紧张，而且缺乏问责制，有时甚至还会阻碍到新举措的实施。富国银行分析师梅奥（Mike Mayo）就说，花旗集团的结构可以追溯到前主席威尔（Sandy Weill）执掌花旗集团的年代。言下之意是花旗集团的企业结构已经过时了。

今年也是弗雷泽在花旗集团任职的第三个年度。尽管弗雷泽已经缩减了花旗集团的海外业务，退出了墨西哥等10几个海外市场，收紧业务减少成本，但是自弗雷泽2021年3月接手以来，花旗集团的股价仍下跌约40％，是大型银行当中表现最差的一个。

在梅奥上星期发布对花旗集团的分析报告，他还说花旗集团的估值是美国大型银行同行中最低的，每股约41美元，几乎是处在与2008年危机期间相同的水平。

除了梅奥之外，在Tipranks的17名分析师中，也只有六名给予花旗集团股“买进”评级，10名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是53.09美元。