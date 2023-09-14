联合国：利比亚灾难预警不足 大部分死伤本可避免

联合国世界气象组织说，如果利比亚相关机构在此次飓风引发的洪灾中能够更好地进行协调，该国的大部分死伤情况本是可以避免的。

法新社报道，世界气象组织负责人塔拉斯（Petteri Taalas）星期四（9月14日）在日内瓦告诉记者，如果利比亚的预警系统能够正常运作，应急管理部队就能及时疏散民众，从而避免大部分的人员伤亡。

飓风“丹尼尔”上周末袭击利比亚东部并引发洪灾，至今已造成超过5500人死亡，另有约1万人失踪。受灾严重的德尔纳（Derna）已经被洪水冲为一片废墟。

塔拉斯说，造成这场灾难的主要原因是缺乏天气预报、预警信息扩散和应对行动。他指出，利比亚长达数年的国内冲突和政治危机，导致该国的气象观测网络遭到严重破坏，网络技术系统也被摧毁，因此洪水来袭时没有适当的预警系统，民众根本没有撤离。

报道称，利比亚国家气象中心提前72小时发布了极端天气预警，并通过电邮通知政府当局，敦促他们采取预防措施。但世界气象组织说，尚不清楚这些预警是否得到了有效传播。

世界气象组织驻巴林地区办事处则强调，问题不在于及时发出警告，而是利比亚没有能力处理这种情况，尤其是两座水坝决堤造成了“前所未有”的灾难局面。“利比亚的灾害管理确实已经崩溃。”

世界气象组织还警告称，其他受冲突影响的国家也面临着类似的危险预警缺陷，其中包括仍处在政变动荡中的苏丹。

苏丹爆发军事政变至今，军方和准军事组织之间已经交火长达五个月。塔拉斯说，苏丹气象部门负责人反映，大部分工作人员已经逃离首都喀土穆，“他们再也无法预报这种影响巨大的天气事件了”。

塔拉斯还强调了战争中的乌克兰在气象预警方面所处的局势。“根据我们的信息，大约三分之一的气象站已被摧毁，它们的系统已经无法全天候运行”。

他说，据估计，乌克兰只能获得“战前所拥有数据的约20%”，这可能会对气象服务产生危险的影响。

联合国星期四发布捐款呼吁书，倡议捐款方未来三个月向利比亚捐助7140万美元（约9723万新元），从而让约25万灾民的需求得到满足。

呼吁书强调，利比亚约有88万4000人直接受到洪灾影响，这笔捐款涵盖的只是其中不到四分之一的人。如果受灾地区得不到足够的援助，发病率和死亡率可能会上升。

另据路透社星期四晚些时候报道，世界卫生组织当天宣布，将从应急资金中挪出200万美元来支援利比亚灾民。