英政府：担任敏感要职英国人是中国猎头目标

英国政府说，中国正以担任敏感职位的英国人为猎头目标，并指中国的一些行为已“越过干预他国事务的界限”。

彭博社报道，这是英国政府对议会情报与安全委员会（ISC）一项为期四年的调查结果做出的回应。ISC的调查发现，中国利用投资和间谍活动，锁定英国电信、航空航天、人工智能（AI）、工程、能源和学术界的关键人士。

英国政府说：“中国的海外招募计划试图招揽在英国与英国盟国身居要职，且掌握敏感技术和经验的人，领域涵盖政府部门、军事部门、工业以及更广泛社会领域。”

ISC在今年7月公布的调查报告发现，英国政府应对中国间谍活动“完全不充分”且缺乏协调。英国政府星期四（9月14日）说，政府意识到必须采取更多措施来打击中国的间谍活动，包括在议会和白厅，并强调，政府已采取措施防止英国官员受到中国间谍的收买或吸收，包括定期的审查以及运用软件识别社媒平台上的虚假账号。

位于伦敦市内的白厅（WhiteHall）是英国政府中枢所在地，连接议会大厦和唐宁街，包括英国国防部、皇家骑兵卫队阅兵场和英国内阁办公室等多个部门均坐落于此。

另据《美国之音》报道，英国《旗帜晚报》（Evening Standard）说，中国间谍机构关注的主要是英国政界、国防和产业界的重要人物。

ISC在7月的报告中称，英国政府打击中国间谍活动的方法，“完全不充分”且缺乏协调。

上周末，一名英国国会研究人员涉嫌为中国进行间谍活动，已于今年3月被捕的消息曝光，加重了这方面的关切。

英国首相苏纳克也面临保守党内部分议员要求对北京强硬的强大压力，但是他仍然希望在加强保护国家安全的同时，推动与中国的经济关系。9月10日，苏纳克出席在新德里举行的二十国集团（G20）峰会时，向与会的中国总理李强表明，这种干预民主的行为“是不可接受的”。