拜登儿子亨特涉非法拥枪被控三罪

美国总统拜登的儿子亨特·拜登因吸毒期间涉非法购买枪支而被起诉，这给拜登明年寻求连任蒙上了新的阴影。

综合法新社和彭博社报道，负责调查亨特案件的特别检察官韦斯，星期四（9月14日）在特拉华州地方法院起诉亨特，这是美国有史以来首位现任总统的孩子被起诉。

亨特面临三项与吸毒期间购买枪支相关罪名，其中两项罪名为亨特在2018年10月购买枪支填表时，隐瞒自己当时是药物成瘾者相关，第三项罪名为亨特在吸毒期间非法持有枪支11天。

如果三项重罪指控全部成立，亨特理论上可面临25年监禁，但因为此罪名而被判处监禁的人其实不多。

亨特的出庭日期尚未敲定。但他的案件可能在拜登忙于选战之时开审，给寻求连任的拜登增加压力。不过，亨特也可能会尝试谈判达成新的认罪协议。

共和党持续指控亨特涉及重大罪行。亨特的律师洛厄尔周四发表声明说，指控亨特非法拥枪是违反宪法的。他说，几个联邦上诉法院最近均裁决不能禁止吸毒者拥有枪支。洛厄尔指责韦斯提控亨特是向共和党屈服。

今年6月，亨特与检方就两项逃税指控达成认罪协议，并就非法拥枪指控达成审前协议。依照协议，亨特同意戒酒、停止滥用药物等条件为前提，换取检方同意暂缓对亨特的刑事起诉，同时删除亨特非法拥枪的犯罪记录。

但这项协议未获得地方法官诺雷卡批准。诺雷卡认为亨特的认罪协议“包含一些不常见的条款”。司法部长加兰随后宣布委任负责调查亨特案件的检察官韦斯为亨特案件的特别检察官。