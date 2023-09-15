英《金融时报》：美国相信中国防长李尚福正在接受调查

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更新 / 2023年9月15日 3:14 PM
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发布 / 2023年9月15日 9:41 AM
8月15日，中国国防部长李尚福在俄罗斯第十一届莫斯科国际安全会议上发表讲话。（路透社）
8月15日，中国国防部长李尚福在俄罗斯第十一届莫斯科国际安全会议上发表讲话。（路透社）

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根据英国《金融时报》报道，美国认为中国国防部长李尚福正在接受调查。

报道引述三名美国官员和两名知情人士的话称，美国政府得出的结论是，已经两周没有公开露面的李尚福，已被解除国防部长职务。这是北京军事和外交政策精英阶层出现动荡的最新迹象。

报道没有说明当局对李尚福的调查性质。白宫没有对《金融时报》的报道发表评论。中国驻美国大使馆拒绝置评。

路透社星期四（9月14日）引述三名知情人士报道，李尚福原定9月7日至8日参加由越南在中越边境主办的防务合作年度会议。但北京在会议前几天告知越方，李尚福出现“健康状况”，推迟了与越南官员的会晤。

此前，中国国家主席习近平于7月底突然宣布免去火箭军两名高级将领的职务，传因这一掌管中国核武器的精英部队高层贪腐被整肃。

而在短短几个月内先后出任中国驻美国大使和外交部长的秦刚，6月间突然消失。中国全国人大常委会7月25日召开会议时，宣布免去秦刚外交部长一职，重新任命王毅为外交部长

美国前中央情报局（CIA）中国人民解放军问题专家怀尔德（Dennis Wilder）说：“如果中国国防部长和火箭军高层被免职是因为腐败，这表明习近平选择高级官员的审查程序存在严重缺陷，这也意味着尽管习近平进行了长达十年的反腐运动，但体制内仍普遍存在腐败情况。”

怀尔德还说，由人民解放军总装备部改组成立的中央军委装备发展部的腐败情况，长期以来一直是中国军队内部“最严重的”。

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