英《金融时报》：美国相信中国防长李尚福正在接受调查

根据英国《金融时报》报道，美国认为中国国防部长李尚福正在接受调查。

报道引述三名美国官员和两名知情人士的话称，美国政府得出的结论是，已经两周没有公开露面的李尚福，已被解除国防部长职务。这是北京军事和外交政策精英阶层出现动荡的最新迹象。

报道没有说明当局对李尚福的调查性质。白宫没有对《金融时报》的报道发表评论。中国驻美国大使馆拒绝置评。

路透社星期四（9月14日）引述三名知情人士报道，李尚福原定9月7日至8日参加由越南在中越边境主办的防务合作年度会议。但北京在会议前几天告知越方，李尚福出现“健康状况”，推迟了与越南官员的会晤。

此前，中国国家主席习近平于7月底突然宣布免去火箭军两名高级将领的职务，传因这一掌管中国核武器的精英部队高层贪腐被整肃。

而在短短几个月内先后出任中国驻美国大使和外交部长的秦刚，6月间突然消失。中国全国人大常委会7月25日召开会议时，宣布免去秦刚外交部长一职，重新任命王毅为外交部长。

美国前中央情报局（CIA）中国人民解放军问题专家怀尔德（Dennis Wilder）说：“如果中国国防部长和火箭军高层被免职是因为腐败，这表明习近平选择高级官员的审查程序存在严重缺陷，这也意味着尽管习近平进行了长达十年的反腐运动，但体制内仍普遍存在腐败情况。”

怀尔德还说，由人民解放军总装备部改组成立的中央军委装备发展部的腐败情况，长期以来一直是中国军队内部“最严重的”。