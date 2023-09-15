中美等欠缴会费 国际原子能机构恐即将停摆

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发布 / 2023年9月15日 12:29 PM
国际原子能机构的职责是确保用于发电的核燃料不会被转用于军事用途，监管全球核安全标准也属于它的职能范围。（法新社）
国际原子能机构的职责是确保用于发电的核燃料不会被转用于军事用途，监管全球核安全标准也属于它的职能范围。（法新社）

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由于美国、中国及其他一些国家没缴会费，国际原子能机构（IAEA）可能很快就没有资金来支持监测全球核库存。这个联合国的核监督机构，可说是中美之争殃及池鱼的又一例子。

彭博社看到的一份文件草案显示，IAEA今年6.5亿欧元（约9.4亿新元）预算的缺口约为2.2亿欧元左右，而美国和中国是IAEA的最大债务国。

IAEA的职责是确保用于发电的核燃料不会被转用于军事用途。监管全球核安全标准，为发展中国家提供获取技术的渠道，也属于IAEA的职能范围。

作为IAEA的最大捐助国，美国和中国的会费合计1.37亿欧元，但美中两国在日本福岛核电站核处理水排海、澳大利亚拟购买核潜艇等问题上的分歧越来越多。传统上，各国会通过压缩联合国机构的钱包来影响其决策。

美国和中国驻IAEA代表团均拒绝对彭博社的报道置评。中国政府在星期三（9月13日）晚发布的外交照会中说，西方国家对IAEA理事会的控制可能导致IAEA被私有化。

中国常驻IAEA代表李松在网站发文称，“秘书处在履行职责过程中的‘独立作用’，必须得到成员国的理解和支持，这是任何一个国际机构良好运行的规则和常识”。

虽然美中拖欠的会费数额不算很大（美国欠7700万欧元，中国欠6000万欧元），但资金缺口会影响IAEA检查人员的工作。

IAEA总干事格罗西星期一（11日）说：“如果收不回这些拖欠的会费，我们可能会在一个月内停摆，现在是一些主要国家兑现诺言的时候了。”

格罗西说，上一次IAEA陷入如此可怕的资金困局是在1990年代中期。当时一些成员国对IAEA产生了信任危机。

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