中美等欠缴会费 国际原子能机构恐即将停摆

由于美国、中国及其他一些国家没缴会费，国际原子能机构（IAEA）可能很快就没有资金来支持监测全球核库存。这个联合国的核监督机构，可说是中美之争殃及池鱼的又一例子。

彭博社看到的一份文件草案显示，IAEA今年6.5亿欧元（约9.4亿新元）预算的缺口约为2.2亿欧元左右，而美国和中国是IAEA的最大债务国。

IAEA的职责是确保用于发电的核燃料不会被转用于军事用途。监管全球核安全标准，为发展中国家提供获取技术的渠道，也属于IAEA的职能范围。

作为IAEA的最大捐助国，美国和中国的会费合计1.37亿欧元，但美中两国在日本福岛核电站核处理水排海、澳大利亚拟购买核潜艇等问题上的分歧越来越多。传统上，各国会通过压缩联合国机构的钱包来影响其决策。

美国和中国驻IAEA代表团均拒绝对彭博社的报道置评。中国政府在星期三（9月13日）晚发布的外交照会中说，西方国家对IAEA理事会的控制可能导致IAEA被私有化。

中国常驻IAEA代表李松在网站发文称，“秘书处在履行职责过程中的‘独立作用’，必须得到成员国的理解和支持，这是任何一个国际机构良好运行的规则和常识”。

虽然美中拖欠的会费数额不算很大（美国欠7700万欧元，中国欠6000万欧元），但资金缺口会影响IAEA检查人员的工作。

IAEA总干事格罗西星期一（11日）说：“如果收不回这些拖欠的会费，我们可能会在一个月内停摆，现在是一些主要国家兑现诺言的时候了。”

格罗西说，上一次IAEA陷入如此可怕的资金困局是在1990年代中期。当时一些成员国对IAEA产生了信任危机。