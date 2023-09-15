拜登：共和党若再削减开支将伤害选民与经济

美国总统拜登警告，随着政府可能关门的时间逼近，共和党的削减支出计划将对美国经济和选民造成伤害。

路透社报道，拜登星期四（9月14日）在马里兰州拉戈市乔治王子社区学院发表讲话时，指责共和党人违背承诺，威胁进一步削减开支和再次让政府停摆。他还列出了削减开支预计会对教育计划和安全计划造成的冲击。

拜登说：“他们一直在攻击我和我的计划……他们从不谈论他们想做什么……他们的计划，即MAGAnomics，比美国人所知的任何计划都要极端。”

美国前总统特朗普的预算总监马尔瓦尼用MAGAnomics来描述“让美国再次伟大”的企业减税和放松监管战略。MAGA是特朗普口号“让美国再次伟大”的首字母缩写。

美国政府拨款将于9月30日到期，但拜登政府的新财年预算案至今仍未获得通过，因为部分共和党众议员要求把2024财年支出削减至1.47万亿美元（2.00万亿新元），这比拜登和众议院议长麦卡锡今年5月在债务上限协议中所同意的金额少了约1200亿美元。

白宫和参议院领导人，包括共和党领袖麦康奈尔拒绝了众议院共和党人的要求。如果国会不能就至少一项权宜支出措施达成一致，联邦政府将在10月1日关闭。

共和党的强硬派不让议员推动可以给政府提供资金的法案，还有人提出就该让政府关门，这些事情使得麦卡锡也对党内同僚感到不满，警告若政府被迫关闭，没有人会获益。他甚至对党内强硬派直言，有胆量就罢免他。

麦卡锡是在星期四上午与众议院共和党人举行闭门会议时突然发火的，彭博社说，这也反映出共和党内部存在严重分歧而且局势变得越来越紧张。

恫言要推动罢免动议的佛罗里达州共和党议员盖茨（Matt Gaetz）在会议上提出不少要求，包括对平衡预算案进行投票，对亨特·拜登（Hunter Biden）发传票，对国会任期限制进行投票。

几天前麦卡锡刚刚满足了保守派的一个关键诉求，对总统拜登发起弹劾调查。在强硬派共和党人的阻挠下，众议院星期三（13日）甚至无法就军队开支拨款展开讨论。

麦卡锡在会后面对记者询问时不愿透露谈话细节，只说“我对会议上一些人的所作所为恼火”。