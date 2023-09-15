周五美市盘前走高 Arm Holdings挂牌首日气势如虹

星期五（9月15日）重点：

虽然美国三大汽车制造商工人罢工，美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月15日）仍旧普遍走高。中国刚发布的经济数据比预期好，也提振了股市的交易情绪。

傍晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升6.80点或0.15％，报4511.90点；纳斯达克100指数期货微跌1.50点或0.01％，报15472.40点；道琼斯指数期货则起99.70点，报35006.80点。

标准与普尔500指数星期四（14日）收高。隔夜发布的生产者价格指数也比预期好，缓解了市场人士对经济衰退的担忧。

标准与普尔500指数星期四上升37.66点，闭市报4505.10点。重量级的道琼斯指数则起了331.58点，闭市报34907.11点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高了0.82％或125.37点，以15473.89点收市。

美国股市星期四的交易一般，交易所的总成交量是100亿股，与过去20天的99亿股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

福特汽车（Ford Motor）股价在星期五盘前下跌1.51％，通用汽车（General Motors）也下跌1.31％，唯有Stellantis股价起0.85％。由于这三大汽车制造商无法和汽车工人联合会达成协议，汽车工会决定发起了局部罢工。双方原本必须在星期四午夜之前签订新合同。

汽车工人联合的罢工行动让二手车零售商Carvana和CarMax得利。Carvana和CarMax的股价在盘前分别上涨0.45％和0.21％，截稿时分别报56.11美元和84.03美元。

电动车制造商蔚来汽车（NIO）星期五晚上将举办新款EC6电动轿跑车SUV的发布会。蔚来股价在星期五盘前上涨2.99％，截稿时报10.69美元。小鹏汽车（XPeng）会在9月19日在中国西北部甘肃省举行新款G9电动车发布会。小鹏股价则在盘前上涨1.63％，截稿时报18.65美元。

星期五下文我们来看看晶片设计巨头Arm Holdings星期四首日挂牌交易的情况。星期五盘前该股走势继续强劲，起了6.89％，截稿时报67.97美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Unity Software、亚马逊（Amazon）和Iovance Biotherapeutics。截稿时，除了亚马逊股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

软银集团旗下晶片设计公司Arm Holdings在美国纽约纳斯达克股市举行首次公开​​募股。身穿深蓝色外套的Arm Holdings首席执行官哈斯（Rene Haas）敲响了开盘钟。（路透社）

Arm Holdings（纳斯达克证券交易所代码：ARM）

日本软银集团（SoftBank）旗下的晶片设计巨头Arm Holdings，星期四在纳斯达克首日挂牌上市气势如虹。在首个交易日里，该股股价就飙升将近25％，闭市报63.59美元，市值更达到650亿美元。

Arm Holdings的股票星期四的开盘价是每股56.10美元，比首次公开募股的价格，即每股51美元要高出整10％。随后该股全日就稳健攀高，以超过60美元的水平收市。不仅如此，该股在盘后还继续上升6.87％。

Arm Holdings将它公开募股定价，放在原本计划的每股47美元至51美元区域的最上限，让估值达到545亿美元，为仍持有90.6％股份的软银集团，在售出了9550万股后进账48亿7000万美元。

Arm Holdings的股票星期四的开盘价是每股56.10美元，比首次公开募股的价格的每股51美元要高出11.18％。（彭博社）

软银集团这个投资巨头是在2016年以320亿美元的价格将Arm Holdings私有化。自2020年以来，软银集团就一直在寻求兑现部分股份的途径。当时该集团曾同意以400亿美元的价格将Arm Holdings出售给晶片制造商英伟达（Nvidia）。但是许多监管机构以不利于市场竞争和国家安全等理由阻止这项交易，最后软银集团也不得不放弃这个计划。

也许一般消费者对Arm Holdings不是太熟悉，但是它在现今科技硬件生态系统中扮演着非常重要的角色。全世界几乎所有的智能手机，都是靠它的晶片设计支持。

虽然Arm Holdings在上个月透露，智能手机和个人电脑这两个公司最大市场出现下滑，导致公司截至今年3月底的年营业额下降了1％，但是它的首席财务官贾柴尔德（Jason Child）仍认为，因为公司对采用最新技术制造的晶片收取5％的专利费，比之前版本的3％专利费高，所以Arm Holdings还是可以在接下来的财年提高销售额。

Arm Holdings的募股行动有出色的表现，相信也让其他计划上市的公司开始充满信心。在接下来的几个星期里，还会陆续公开募股的公司就包括：杂货配送服务公司Instacart、德国鞋类制造商Birkenstock，以及营销自动化平台Klaviyo。

因为Arm Holdings属新股，在Tipranks只有两名分析师给予该股评级，一名给予“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是59.00美元。