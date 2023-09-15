美国购房者取消购房合同 占比创十个月来新高

美国住房抵押贷款利率在8月达到二十多年来最高值后，美国购房者的经济压力骤增，购房交易取消占比创十个月来最高。

彭博社报道，房地产数据供应商Redfin Corp星期五（9月15日）公布的数据显示，今年8月，美国有近6万笔购房交易告吹，相当于7月签约量的16%左右，而取消比例则创2022年10月份以来最高。

美国住房抵押贷款利率自去年11月以来首次突破7%，使更多买家和卖家在8月取消房产交易。数据显示，美国30年期固定利率抵押贷款平均利率在过去五周一直徘徊在这一水平之上。

Redfin Corp的经纪人摩尔（Jaime Moore）在报告中称：“我在房地产行业的24年中，过去六个月，我所见到的购房者取消交易比以往任何时候都要多……他们正在临阵退缩。”

房产销售低迷 房价却持续上涨

报告指出，尽管房产销售低迷，但房价却继续上涨，因为市场上的潜在买家都在争夺数量有限的房屋。据悉，8月房价中值同比上涨3%，至42万零846美元（约57万3440新元）。

Redfin经济研究主管赵诚（音译Chen Zhao）说：“只要利率居高不下，房主就不愿卖房。”

她补充称：“待售房源的不足使房价持续保持高位，因为这意味着买家正在争夺有限的房屋供应。”