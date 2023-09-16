美国政府面临停摆 经济报告恐被推迟发布

美国政府拨款月底就到期，新财政年预算案仍无法通过，两党斗争导致美国政府再次面临停摆危机，一系列美国经济报告料将被推迟发布，这将使市场、企业和政策制定者在做决策时失去参考依据。

彭博社报道，依照美国各机构在之前政府关门期间的情况来看，美国劳工部的月度就业报告和商务部的关键通胀指标等关键数据，将不会在预定日期公布。2013年美国政府关门时，就业报告等数据的发布日期都被推迟。

美国劳工统计局发言人说，如果政府关门，劳工统计局将暂停数据收集、处理和传播， 但资金发放一恢复，劳工统计局就会恢复正常运营。劳工统计局隶属于美国劳工部，负责发布就业报告和消费价格指数。

白宫和经济分析局将彭博社的置评请求转移给行政管理和预算局（OMB）。OMB正在与政府机构合作敲定新应急计划。

根据美国商务部（包括经济分析局和美国普查局）在2021年公布的计划，预计这两个机构在政府关门期间将停止提供大部分服务和运作。

由于极右翼众议院共和党人准备阻止现有融资方案进一步延长，美国政府看势难逃10月1日关门的命运。鉴于两党理念分歧巨大，政府关门恐会持续多个星期，这将使联邦储备局在10月31日至11月31日举行的货币政策会议面临更大问题。

美国总统拜登9月14日警告，随着政府可能关门的时间逼近，共和党的削减支出计划将对美国经济和选民造成伤害。美国政府拨款将于9月30日到期，但拜登政府的新预算案仍未通过，因为部分共和党众议员要求把2024财年支出削减至1.47万亿美元（约2万亿新元），这比拜登和众议院议长麦卡锡今年5月在债务上限协议中所同意的金额少了约1200亿美元。

拜登指责共和党违背承诺，威胁进一步削减开支和再次让政府停摆。麦卡锡也对党内同僚感到不满，警告若政府被迫关闭，没有人会获益。他甚至对党内强硬派直言，有胆量就罢免他。