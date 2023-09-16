加拿大贸易部长推迟印度行程 显露两国紧张关系

加拿大国际贸易部长伍凤仪押后原定于下个月访问印度的行程，两国本月相继宣布，暂停两国的贸易谈判。

路透社报道，伍凤仪（Mary Ng）推迟10月率团访问印度的计划。这反映出近日印度总理莫迪在二十国集团峰会向加拿大总理特鲁多表达不满后，两国关系日益紧张。

伍凤仪的发言人尚蒂·科森蒂诺星期五（9月15日）说：“目前，我们正在推迟即将前往印度的贸易代表团的行程。”她没有解释原因。

伍凤仪原本计划10月9日率领加拿大商界领袖到访孟买，展开五日经贸之旅，与当地商界建立关系。

中国通讯社报道，特鲁多早前在印度新德里出席二十国集团（G20）峰会，遭印方冷待，莫迪只与他进行简短的非正式会面。莫迪在会上就加拿大出现针对印度的抗议事件，向特鲁多表达严正关切。莫迪在峰会期间与许多世界领导人举行了正式双边会议。

印度政府在领导人会晤后说：“他们正在宣扬分裂主义，煽动针对印度外交官的暴力，破坏外交馆舍，威胁加拿大的印度社区及其礼拜场所。”

加拿大是除印度旁遮普邦以外锡克教徒最多的国家，加拿大曾发生多次抗议活动，激怒印度。锡克教徒不时在加拿大举办挺锡克教独立游行、公投等活动，今年3月甚至有示威者闯入印度驻温哥华领事馆。印度不满加拿大未控制这些分裂主义活动，加拿大则称政府必须维护言论自由，但强调不会容忍暴力行径或仇恨言论。

印度在星期五宣布暂停与加拿大的贸易谈判。较早时，加拿大也发布类似的声明，称谈判得暂停以“进行评估”。

印度与加拿大去年3月重启自由贸易协定谈判，迄今已进行九轮洽商。就在大约四个月前，两国还说，他们的目标是在今年达成初步贸易协定。